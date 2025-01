Diretor "Lenkoma" Mark Varshaver pegou Dmitry Pevtsov trapaceando

Lembramos que em 2021 o Artista do Povo da Rússia deixou o teatro, onde atuou por mais de trinta anos, submetendo a gestão a duras críticas mais de uma vez. Em particular, acusou Lenkom de não honrar adequadamente as tradições do diretor artístico Mark Zakharov, falecido em 2019. Um retrato do ator foi tirado recentemente no saguão do teatro.

E logo depois, Pevtsov publicou fotos de alguns documentos manuscritos, afirmando que se tratava do “testamento criativo de Mark Zakharov”, que “nunca foi impresso” e após a morte do diretor artístico “foi ignorado pelo diretor do museu”. . o teatro.”

Como explicou o diretor da Lenkom, Mark Varshaver, os documentos apresentados por Pevtsov não são um testamento, mas um memorando anual no qual Zakharov “expressou os seus desejos para a formação do repertório”.

Além disso, as oito apresentações de Zakharov, atualmente encenadas no teatro, são “formadas aproximadamente da mesma maneira”, enfatizou Varshaver em comentários TASS.

E a maioria dos artistas ativamente envolvidos no trabalho hoje foram recrutados para o grupo por Zakharov, acrescentou o diretor de teatro.

“O desejo de dois artistas respeitados de aprovar o memorando de 2019 de Mark Anatolyevich Zakharov como testamento é desconcertante”, concluiu.

Anteriormente, o Artista do Povo Russo Alexander Zbruev dirigiu-se a Pevtsov carta abertapedindo ao seu ex-colega que não jogue lama em sua sala de parto.