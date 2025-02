O bloco da ‘Índia’ da oposição está experimentando uma crescente discórdia interna após a derrota das pesquisas de Délhi, pois a AAP e o Congresso se culpam. AAP acusa o Congresso de colaborar com o AIMIM de dividir votos muçulmanos, enquanto o Congresso afirma que ele não é responsável pelo sucesso da AAP. Essa rachadura causa preocupações sobre o futuro da aliança, com críticas que emergem do bloco.