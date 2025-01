Discurso de demissão de Justin Trudeau: ‘Não posso ser a melhor escolha nas próximas eleições’: aqui está o que disse o primeiro-ministro canadense

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou planos de renunciar em meio ao crescente descontentamento com sua liderança. Autoridades familiarizadas com o assunto disseram que o parlamento será suspenso até 24 de março e que o Partido Liberal provavelmente elegerá um novo líder durante esse período. Trudeau manterá sua posição até que seu partido escolha um candidato alternativo.

“Ontem à noite pedi ao presidente do Partido Liberal para iniciar esse processo. “Este país merece uma escolha real nas próximas eleições e tornou-se claro para mim que tenho de travar batalhas internas, não posso ser a melhor opção nessas eleições”, disse ele aos jornalistas na segunda-feira.

No entanto, a sua saída deixa o partido sem líder a poucos meses das próximas eleições legislativas, marcadas para o final de outubro.

Trudeau chegou ao poder em 2015, após 10 anos de governo do Partido Conservador, inicialmente aclamado por devolver o Canadá ao seu passado liberal. O homem de 53 anos tornou-se profundamente impopular junto dos eleitores (bem como de algumas facções do seu próprio partido) devido a uma série de questões, incluindo o aumento da imigração e o aumento do custo da alimentação e da habitação.