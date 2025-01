Disparidade de género na Alemanha: como as mulheres são mal remuneradas

As disparidades salariais entre homens e mulheres têm sido objeto de intenso debate nos últimos anos. Contudo, um olhar mais atento revela que muitos dos números habitualmente citados baseiam-se numa abordagem simplista e não levam em conta uma série de factores-chave. Por que a situação parece ambígua e quais argumentos os especialistas apresentam.

Desde 2009, o Ministério da Família (BMFSFJ) financia anualmente a campanha de informação “Dia da Igualdade Salarial”, para a qual já foi gasto um total de cerca de cinco milhões de euros. Segundo os organizadores, o dia 7 de março (66º dia do ano) simboliza “18,08% de 365 dias” – a diferença entre os salários de homens e mulheres, expressa no número de dias de trabalho “livres” para as mulheres. Mas quão precisa é esta data?

O que os números mostram

Em 2023, segundo estatísticas oficiais, as mulheres ganhavam em média 20,84 euros por hora, ou seja, menos 4,46 euros que os homens. No recálculo, a diferença é de 18%. Muitos políticos e activistas, apoiando-se nestes números, afirmam que as mulheres “trabalham um mês e meio sem remuneração”. Ao mesmo tempo, o próprio Serviço Federal de Estatística (Statistisches Bundesamt) esclarece que este método não leva em consideração uma série de fatores estruturais – desde a escolha da profissão e nível de qualificação até o valor do salário e a natureza do trabalho.

Quais são as diferenças

Lacuna não ajustada (18%)

É uma aritmética simples que compara a taxa horária média para mulheres e homens em todo o país.

Gap ajustado (2% a 6%)

Isto tem em conta que as mulheres têm maior probabilidade de trabalhar em setores com baixos salários, são menos propensas a ocupar cargos de gestão e muitas vezes trabalham a tempo parcial. Além disso, passam mais tempo em licença de maternidade ou licença familiar e muitas vezes não beneficiam de bónus.

A revista Focus Online salienta que no leste do país as mulheres têm uma probabilidade significativamente maior de trabalhar a tempo inteiro do que no oeste. Como resultado, a diferença lá é de cerca de 7% e no oeste de 19%. De acordo com o Statistisches Bundesamt, quando todos os factores de ajustamento são tidos em conta, a diferença salarial por hora a nível nacional permanece entre 2 e 6 por cento. O setor público, onde as diferenças salariais são geralmente menores, não está incluído neste cálculo.

Por que 7 de março?

Os organizadores do Dia da Igualdade Salarial escolheram a data de 7 de março com base numa taxa “não ajustada” de 18%. Se contarmos com o indicador “ajustado” de 6%, então a data simbólica deverá ser aproximadamente 22 de janeiro (22º dia do ano). Alguns críticos acreditam que citar 66 dias de “trabalho livre” é enganar o público e é uma espécie de “propaganda feminista”. Segundo a FAZ, até o Ministério da Família e os serviços de estatística admitem que o valor real está mais próximo dos 6% e não dos 18%.

Razões profundas para a separação

Preferência por profissões sociais

Na Alemanha, as mulheres optam mais frequentemente por trabalhar nas áreas de cuidados, educação e cultura, onde os salários são, em média, inferiores aos das áreas técnicas e de engenharia.

Tempo parcial

De acordo com análises de peritos, as mulheres têm muito mais probabilidades de combinar o seu trabalho principal com um mini-emprego ou trabalhar a tempo parcial.

Posições de liderança

Os homens são ainda muito mais propensos a ocupar níveis de gestão superiores no sector privado. Para esses cargos, existem diversos bônus e gratificações que aumentam o salário médio por hora.

Interrupções de carreira devido a filhos

Além disso, tradicionalmente as mulheres passam mais tempo em licença maternidade, e esse período não afeta o acúmulo de antiguidade. Com isso, o salário no retorno à equipe pode ser menor.

É possível remediar esta situação através de legislação?

A experiência mostra que a regulamentação governamental nem sempre resolve o problema. A lei sobre transparência salarial (em vigor desde 2017) acabou por não trazer mudanças tangíveis. Embora se espere em breve uma nova directiva da UE, introduzindo controlos mais rigorosos e multas adicionais, a grande questão é quão eficaz será.

Segundo Nikolaus Blome, autor do livro “Falsche Wahrheiten: 12 linkse Glaubenssätze, die unser Land in die Irre führen”, uma reforma dos acordos colectivos poderia ser uma solução mais eficaz. Hoje, a experiência desempenha um papel determinante: se uma mulher se ausenta vários anos para cuidar dos filhos, o seu salário é significativamente inferior ao de um colega do sexo masculino que trabalhou continuamente durante todo este tempo. No entanto, também aqui as possibilidades de intervenção estatal são limitadas: nas políticas de pessoal das empresas privadas, muito depende da estrutura interna e das tradições.

Os paradoxos da vida real

Vejamos um exemplo clássico: dois cargos idênticos no mesmo departamento. De acordo com a lei, um homem e uma mulher, em condições iguais, devem receber o mesmo salário base. Mas se uma mulher faz uma pausa para dar à luz e criar os filhos, ela perde parte de sua experiência, o que afeta a tabela de honorários e os pagamentos adicionais. Formalmente, não se trata de discriminação baseada no sexo, mas sim de uma lacuna causada pela situação familiar. De acordo com os especialistas do Handelsblatt, embora a diferença ajustada de 2 a 6 por cento dê uma imagem mais próxima da realidade, também mostra que o caminho para a verdadeira igualdade reside não apenas nas leis, mas também na mudança das atitudes sociais, das tradições empresariais e da abordagem às questões sociais. família. responsabilidades.

