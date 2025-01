Dispositivo desenvolvido na NovSU permitirá detecção rápida de doenças cardíacas

Cientistas de Novgorod começaram a trabalhar em um magnetocardiômetro inovador que ajudará a diagnosticar doenças cardiovasculares em um estágio inicial. Isto foi relatado pelo serviço de imprensa da Universidade Estadual de Novgorod.

A precisão do aparelho permitirá medir as oscilações cardíacas e transmitir informações via Wi-Fi, permitindo que seja utilizado diretamente no corpo humano. O magnetocardiômetro é capaz de capturar até mesmo as amplitudes de frequência cardíaca mais evasivas.

O novo dispositivo estará amplamente disponível na medicina e em outros campos da ciência e tecnologia onde são necessárias medições precisas de pequenas quantidades físicas. O projeto recebeu uma bolsa da Fundação Russa para a Ciência no valor de 7 milhões de rublos. Em três anos, os cientistas criarão um dispositivo para diagnosticar doenças cardíacas numa fase inicial.

