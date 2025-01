Disputa aberta entre BJP MLA Ramesh Jarkiholi, presidente do estado de Karnataka POR Vijayendra, sinais de brigas internas no partido? – Notícias de Karnataka

Sinais de lutas internas no BJP de Karnataka foram revelados quando Gokak MLA Ramesh Jarkiholi lançou um ataque contundente ao presidente do estado, BY Vijayendra. O MLA chamou Vijayendra de ‘bachcha’ (menino) cuja presidência não duraria muito.

Dirigindo-se a um comício público em Belagavi no sábado, Jarkiholi disse: “Através desta plataforma, quero enviar uma mensagem severa a Vijayendra: Vijayendra, você é um bacha (menino). Você não será mais o presidente do estado. Yediyurappa é nosso líder e é óbvio. Sempre que falei sobre Yediyurappa, fui cauteloso e respeitoso. “Sempre o amamos e respeitamos.”

A manifestação foi organizada por Jarkiholi e seus seguidores, e ele estava respondendo à reprimenda de Vijayendra para “controlar a língua” quando falou sobre BS Yediyurappa.

Vijayendra criticou Jarkiholi na quinta-feira por falar mal do ex-ministro-chefe. Jarkiholi teria falado mal do veterano líder do BJP, que também é pai de Vijayendra, em um fórum público.

“Ramesh Jarkiholi deveria falar com cuidado”, disse Vijayendra a repórteres em Koppal quando questionado sobre os comentários de Jarkiholi. “Yediyurappa é um estadista e ativista. Ele, junto com Ananth Kumar, construiu a festa viajando por todos os cantos do estado. Ramesh Jarkiholi juntou-se ao partido recentemente. Quando se fala de Yediyurappa, deve-se controlar a língua”, disse o chefe de Estado.

Vijayendra também aconselhou Jarkiholi que se ele tivesse qualquer problema com o funcionamento do partido em Karnataka, “ele deveria conversar com os líderes em Delhi, em vez de falar com a mídia sobre Yediyurappa”.

“Ao fazer isso, você está ferindo os sentimentos dos trabalhadores do partido. Será difícil para ele andar livremente”, disse Vijayendra.

Em resposta, um Jarkiholi acusou Vijayendra de enganar as pessoas com “notícias falsas”.

“Ele me avisou que não posso andar livremente em nenhum lugar do estado. Deixe-me esclarecer: estou indo para Shikaripura. Você pode anunciar a data e eu estarei lá. Começarei minha agitação em Shikaripura, bem em frente à casa de Vijayendra. Aceitarei o desafio. Não trarei polícia ou homens armados, irei sozinho”, desafiou Jarkiholi Vijayendra.

O Partido Bharatiya Janata (BJP) em Karnataka tem lutado constantemente com questões internas, uma vez que os seus líderes estavam alegadamente divididos em duas facções.