Disputa de última hora nas negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas foi resolvida: autoridades | Notícias do mundo

DOHA: Autoridades do Catar e do Hamas afirmam que uma disputa de última hora nas negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas foi resolvida. Israel anunciou na quarta-feira que o Hamas tentou alterar os acordos de segurança acordados ao longo da fronteira de Gaza com o Egito. Ele rejeitou veementemente as propostas.

O primeiro-ministro do Qatar, que tem mediado as conversações, reuniu-se separadamente com o Hamas e as delegações israelitas e, pouco depois, a disputa foi resolvida, disse o responsável do Qatar, falando sob condição de anonimato para discutir as negociações nos bastidores. O responsável do Hamas, que também falou sob condição de anonimato, confirmou que o assunto foi resolvido.

Ainda não havia informações oficiais sobre se um acordo final havia sido alcançado. As negociações entre Israel e o Hamas encontraram um obstáculo de última hora na quarta-feira, atrasando o esperado anúncio de um acordo de cessar-fogo para pôr fim à devastadora guerra de 15 meses na Faixa de Gaza.

Israel acusou o Hamas de tentar fazer alterações nos acordos já acordados ao longo da fronteira de Gaza com o Egito e disse que rejeita veementemente a medida. O Hamas chamou as alegações de “absurdas”.

As acusações forçaram o Qatar, que tem mediado durante semanas de árduas negociações, a adiar o esperado anúncio de um acordo. As partes têm trabalhado num acordo gradual que incluiria a libertação de dezenas de reféns detidos pelo Hamas, o regresso dos palestinianos deslocados em Gaza ao que resta das suas casas e um influxo de ajuda humanitária desesperadamente necessária ao território sitiado.

Não ficou imediatamente claro quão séria era a disputa ou se o acordo corria o risco de fracassar.