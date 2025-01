Divórcio dos pais associado ao aumento do risco de acidente vascular cerebral em idosos

Um novo estudo revelou que pessoas cujos pais divorciado durante a infância eles enfrentam um aumento risco de acidente vascular cerebral mais tarde na vida. A investigação mostra que mesmo quando são considerados factores de risco tradicionais, como o estilo de vida e o estatuto socioeconómico, o efeito persiste, influenciando profundamente as respostas ao stress ao longo dos anos.

O estudo, conduzido por pesquisadores das universidades de Toronto, Tyndale e Texas, descobriu que adultos mais velhos cujos pais se divorciaram durante a infância têm maior probabilidade de sofrer um derrame. A pesquisa mostrou que 1 em cada 9 adultos americanos com 65 anos ou mais, cujos pais se divorciaram, sofreu um acidente vascular cerebral, enquanto apenas 1 em 15 pessoas cujos pais permaneceram juntos teve o mesmo resultado.

Análise dos efeitos a longo prazo na saúde O principal autor do estudo, Mary Kate Schilkemembro do corpo docente do Departamento de Psicologia da Universidade Tyndale, disse: “Nosso estudo mostra que mesmo quando fatores de risco conhecidos, como tabagismo, inatividade física, baixa renda, baixo nível educacional, diabetes, depressão e baixo apoio social são considerados, aqueles com divórcio os pais têm 61% mais probabilidade de sofrer um derrame.”

Diz-se que a força desta ligação é comparável a fatores de risco de AVC bem conhecidos, como diabetes e depressão. Os pesquisadores também observaram que descobertas semelhantes foram observadas com uma amostra diferente há uma década.

Fatores biológicos e sociais O estudo não encontrou nenhuma ligação significativa entre adversidades na infância, como abuso emocional, negligência, problemas de saúde mental dos pais ou uso de substâncias e risco de acidente vascular cerebral.

Embora os investigadores não possam oferecer uma explicação definitiva para a ligação entre o divórcio dos pais e o AVC, sugerem que factores biológicos e sociais podem desempenhar um papel.

A professora Esme Fuller-Thomson, da Universidade de Toronto, disse: “Do ponto de vista do assentamento biológico, a separação dos pais na infância pode levar a níveis elevados de hormônios do estresse, o que pode afetar permanentemente o cérebro em desenvolvimento e a capacidade da criança de responder ao estresse”.

Publicado na PLOS One, o estudo analisou 13.205 adultos americanos mais velhos com pais divorciados do Estudo de Vigilância de Fatores de Risco Comportamentais de 2022.

“Investigações futuras, se encontrarem ligações semelhantes, poderão levar os profissionais de saúde a desenvolver abordagens mais específicas para a prevenção e educação do AVC, tendo em conta a estrutura familiar”, disse Schilke.