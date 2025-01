Divórcio na Alemanha: direitos da mãe e do filho à pensão alimentícia

— Olá, queridos editores!

Meu marido e eu estamos em processo de divórcio. Não quero falar sobre os motivos. Ele se recusa a se divorciar e ameaça largar o emprego para não poder pagar minha pensão alimentícia ou me sustentar. No momento não estou trabalhando porque estou de licença maternidade para cuidar de nossa filha de seis meses. Mas não posso mais ficar com meu marido.

Como será resolvida a questão da pensão alimentícia se ele realmente renunciar? Tenho direito a assistência social nesta situação? É verdade que o Estado pode pagar pensão de alimentos ao marido e depois exigir o reembolso desses valores?

Obrigado pelo seu importante trabalho!

Irina L., Wolfsburgo.

— Querida Irina!

Para iniciar a separação e o divórcio, basta a vontade de um dos cônjuges. O consentimento do segundo cônjuge para o divórcio não é necessário se estiverem reunidas as condições legais. Na Alemanha, o pedido de divórcio exige um ano de separação (Trennungsjahr). O desejo de um dos cônjuges de se divorciar deve ser respeitado pelo outro.

No seu caso, você deverá procurar um advogado para informar formalmente ao seu cônjuge sua intenção, e também exigir pensão alimentícia para você e seu filho. Em caso de litígio, você também pode recorrer à Justiça para solicitar a transferência de moradia para mãe e filho. Neste caso, o cônjuge deverá abandonar o apartamento partilhado.

A demissão sem motivo específico é uma abordagem bastante arriscada, uma vez que o tribunal pode conceder pensão alimentícia com base em rendimentos anteriores, considerando-a relevante.

Se o apoio do cônjuge não for suficiente para viver, a mãe da criança pode solicitar benefícios no JobCenter.

Sua situação é padrão para advogados de direito de família, então você não deve se preocupar. Se você decidir se divorciar, é recomendável procurar assistência jurídica profissional para concluir o procedimento.

