Djokovic, a última troca dramática: erro sensacional, é sinal de aposentadoria | Vídeo

A torcida da Rod Laver Arena saiu das arquibancadas desta vez com os olhos arregalados e uma expressão de descrença. A partida que assistiu foi a semifinal de um dos quatro Grand Slams e ainda assim durou apenas um set em 1h21′ de jogo. Por quê?

Por que Novak Djokovico que provou que ele não mentiu sobre sua condição precária nos dias seguintes à vitória contra Alcarazera devido retirar no final do placar 7-6 a favor de Alexandre Zverev. O problema na coxa esquerda, aquela maldita ruptura muscular, o atormentava e o sérvio não aguentou mais e levantou a bandeira branca. Críticas e algumas vaias choveram das arquibancadas e o próprio tenista alemão, agora na final, defendeu Nole: “Não descarte um jogador que se lesiona, Djokovic deu tudo ao tênis durante vinte anos”.





Djokovic tentou resistir no primeiro set apesar de encontrar um Zverev em excelente forma com 76% dos primeiros serviços e Eu 8 ases. Apesar de tudo, o ex-número um do mundo conseguiu se dar bem, trazendo o acerto ao padrão desempateserviu com sua força habitual e salvou quatro break points em 1-1. Mesmo com as vantagens, o placar se manteve até 6 a 5, quando Sasha tirou o ponto e obrigou Djokovic a marcar. erro trivialum netball em um voleio fácil.





O sinal de rendição para Djokovic, que deixou a Arena Rod Laver em meio aos gemidos de quem não entendeu sua decisão, diante do que havia acontecido na quadra até aquele momento. “Nunca bati na bola desde o jogo contra o Alcaraz. Não consegui treinar, tentei tratar-me com medicamentos e com o fisioterapeuta sem sucesso. Até ao aquecimento contra o Sasha nunca tinha acertado na bola: estava bem, mas aos poucos fui sentindo a dor piorando. Se eu tivesse vencido o primeiro set, poderia ter tentado um pouco mais (jogar o segundo, ed.), mas não tenho certeza se teria conseguido chegar ao fim. .Devo voltar para o Aberto da Austrália? o golpe está quente, é muito cedo para fazer uma avaliação. Eu digo: se meu corpo vai me sustentar, por que não? Agora só quero me cuidar e ver se vou jogar em Doha.