DM: Nos Estados Unidos, devido à culpa dos médicos, o paciente foi amputado por armas e pernas

O artigo diz que o homem encontrou uma infecção após a operação em 2019, os órgãos começaram a recusar devido à sepse. Os médicos prescreveram antibióticos fortes e vasoconstritos -medicines, devido ao fluxo sanguíneo nos membros, diminuíram e iniciaram a morte do tecido.

O resultado foi a amputação de ambas as pernas acima do joelho e as duas mãos ao longo do cotovelo.

A publicação escreve que Gero foi eliminado em 1998 após um grave acidente de carro, mas ele poderia trabalhar e cuidar de si mesmo, mas agora ele depende inteiramente de seus entes queridos.

O americano processou o hospital por causa do errado, em sua opinião, tratamento.