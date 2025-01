Como o RG foi informado no gabinete do vice-primeiro-ministro – chefe do aparelho governamental Dmitry Grigorenko, o documento prevê a possibilidade de utilização de biometria “simplificada” para proteção adicional da conta pessoal nos serviços do Estado. Para tal, basta tirar uma fotografia na aplicação Biometria dos Serviços do Estado e ativar a função correspondente na sua conta pessoal no portal dos Serviços do Estado.

Atualmente, como segundo fator de proteção, você pode optar por utilizar um código SMS, uma senha única de uso único de um aplicativo especial e biometria cadastrada com passaporte estrangeiro ou pessoalmente no banco. Estes métodos de proteção também permanecerão, e a pessoa poderá sempre escolher a opção mais adequada para si na secção “Segurança” dos serviços do Estado.

A resolução também simplifica o procedimento de confirmação remota do direito a uma pensão russa no estrangeiro. Anteriormente, para receber o serviço era necessário cadastrar a biometria pessoalmente no banco. Para o registro basta o requerimento “Biometria dos Serviços do Estado” e um novo passaporte internacional.

A lista de casos de utilização do Sistema Biométrico Único (UBS) também é complementada com a possibilidade de confirmação da idade na compra de bebidas tônicas. Isto significa que após o lançamento do serviço associado será possível confirmar a idade na compra de energéticos através de documentos e biometria. Para se conectar ao serviço é necessário passaporte estrangeiro e o aplicativo “Biometria de Serviços Governamentais”.

Conforme explicaram anteriormente interlocutores do setor ao RG, isso pode ser feito atualizando o software dos terminais já instalados que suportam biometria, por exemplo, o sistema Sberbank. “Pague com um sorriso.”

“Estamos ampliando o acesso dos cidadãos aos serviços biométricos para aumentar seu conforto. Ao mesmo tempo, a biometria continua a ser um instrumento adicional para a obtenção de serviços. Usar ou não é uma escolha da pessoa. E a nossa tarefa, como regulador, é criar condições sob as quais todos possam tomar decisões informadas sobre o uso da tecnologia”, disse Dmitry Grigorenko.

Com o EBS, os cidadãos têm controlo total sobre a sua biometria. Na sua conta pessoal no Portal de Serviços Governamentais você pode verificar a qualquer momento o prazo de validade da biometria, retirar o consentimento para o seu processamento ou excluir dados. A biometria é armazenada de forma criptografada, separada de outros dados pessoais e nunca sai do perímetro do sistema.