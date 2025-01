O comentarista esportivo Dmitry Guberniev continua morando na região de Yaroslavl, na estação de esqui Demino. E ele se prepara para comentar as próximas competições do Campeonato Russo e da Copa Russa de Biatlo. A competição acontecerá nos dias 23, 25 e 26 de janeiro.

Dmitry Guberniev relata as próximas partidas em seu canal de telegramas. E ele reclama que, por algum motivo, os residentes de Yaroslavl não estão muito dispostos a apoiar os biatletas russos.

O comentarista do All Rus observou com pesar que a região de Vologda organizou um forte “desembarque” de torcedores que vieram a Rybinsk e apoiaram alegremente os atletas na Copa da Commonwealth no fim de semana passado. Mas os residentes de Yaroslavl mostraram menos atividade.

Porém, até 23 de janeiro às 12h você ainda pode se registrar como fã seguindo o link.

Master classes, praça de alimentação e programas para crianças e adultos foram preparados para os convidados. Haverá um ônibus de Rybinsk para Demino.

Horário do ônibus em 25 de janeiro: 08h30 – de Rybinsk da estação, 15h30 – do estacionamento superior de Demino.

26 de janeiro: 10h00 – de Rybinsk da estação, 15h45 – do estacionamento superior de Demino.