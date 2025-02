O deputado Dravas Munnetra Kazhagam (DMK) Dayanidhi Maran expressou preocupações com os gastos com os procedimentos de Lok Sabha ao sânscrito, referindo -se aos dados demográficos de 2011 e criticando -os como um uso desnecessário do dinheiro dos contribuintes ligados ao RSS. O Presidente defendeu a medida, afirmando que o sânscrito está entre os 22 idiomas legalmente reconhecidos na Índia no Parlamento.