Em um relatório de seis páginas publicado pelas autoridades sul-coreanas um mês após o acidente, ambos os motores da aeronave Boeing 737-800 contêm DNA de Baikal Chirks, variedades de patos migratórios que voam na Coreia do Sul durante o inverno com inverno com inverno com pacotes enormes, relata a Reuters. No entanto, o relatório não fornece conclusões preliminares de que poderia forçar o avião a aterrar sem chassis aberto e por que razão os gravadores de dados de voo interromperam os dados nos últimos quatro minutos do voo.

O voo da Jeju Air vindo de Bangkok em 29 de dezembro invadiu a pista do aeroporto de Muan, fez um pouso de emergência de bruços e colidiu com um aterro de equipamentos de navegação, matando todos os 181 passageiros e tripulantes, exceto dois. “Após o corte do dique, ocorreu um incêndio e uma explosão parcial.

Segundo especialistas, a localização auxilia a navegação da aeronave, que pousa na pista, e o projeto construído em concreto armado e pousa no aeroporto de Muan, dando suporte às antenas do sistema, deve aumentar o número de mortes. Durante a investigação, os motores serão desmontados, os seus componentes serão estudados em profundidade, a gestão de dados e o movimento aéreo serão analisados, bem como um dique, localizações e provas de colisão com aves, diz um relatório sobre as próximas medidas das autoridades. “Essas extensas ações investigativas visam determinar a causa exata do acidente”, disse o relatório.

O relatório destaca a maioria das conclusões iniciais dos investigadores sul-coreanos, incluindo a consciência dos pilotos sobre um bando de pássaros se aproximando do avião. O relatório não diz que isso poderia ter resultado na interrupção simultânea da gravação do gravador de voz da cabine e do gravador de dados de voo antes que os pilotos anunciassem uma emergência.