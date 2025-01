Do aumento da logística de defesa ao turismo, eis por que o túnel Z-Morh de Jammu e Caxemira é importante

O primeiro-ministro Narendra Modi inaugurou na segunda-feira (13 de janeiro) o túnel Z-Morh de 6,5 quilômetros de extensão no distrito de Ganderbal, em Jammu e Caxemira, marcando um passo histórico para aumentar a conectividade entre Srinagar e Sonamarg. O túnel rodoviário bidirecional de duas pistas, construído a uma altitude de mais de 8.650 pés, garantirá acesso ao resort Sonamarg durante todo o ano, evitando áreas propensas a deslizamentos de terra e avalanches.

O túnel Z-Morh não só ligaria estradas, mas também ligaria oportunidades económicas, aumentaria a logística de defesa e o potencial turístico, solidificando o seu lugar como um projecto de referência em Jammu e Caxemira.

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA PARA A DEFESA E A ECONOMIA

O Ministro dos Transportes da União, Nitin Gadkari, que esteve presente na cerimónia inaugural, disse que o túnel, que tem capacidade para transportar 1.000 veículos por hora, tem imensa importância estratégica, especialmente para as forças armadas.

“A inauguração do túnel garante cadeias de abastecimento ininterruptas de artigos militares essenciais, salvaguardando vidas ao mitigar os riscos relacionados com avalanches”, afirmou o Ministro dos Transportes.

O ministro acrescentou ainda que o túnel também cria oportunidades de emprego para os residentes locais.

Os residentes de Ganderbal estão optimistas de que o túnel irá impulsionar a economia local e combater o desemprego.

“Estamos felizes que agora os turistas possam vir a Sonamarg durante todo o ano. Anteriormente, a região permanecia isolada durante quatro meses devido à neve. Agora, não só Sonamarg, mas também áreas como Drass e Kargil permanecerão ligadas. Pessoas de “Esta área é pobres, mas este túnel proporcionará agora oportunidades de subsistência durante todo o ano”, acrescentou.

IMPULSIONAR O TURISMO

A inauguração foi saudada como um ponto de viragem para o turismo. O ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, destacou o potencial do túnel para transformar Sonamarg num destino de desportos de inverno de classe mundial, rivalizando com a popular estância de esqui de Gulmarg.

“A abertura do túnel Z-Morh permitirá o desenvolvimento do resort Sonamarg no distrito de Ganderbal como um destino para desportos de inverno, semelhante à famosa estância de esqui de Gulmarg”, disse o ministro-chefe de Jammu e Caxemira.

Acrescentou que o projecto irá desbloquear novas oportunidades para o turismo, o crescimento económico e os desportos de inverno, atraindo a atenção internacional para a região.

O guia turístico Fayaz Ahmad Sheikh, que trabalha em Sonamarg há anos, expressou alívio porque a região terá agora uma temporada turística durante todo o ano.

“O túnel atrairá turistas durante todo o ano, proporcionando melhores instalações e mais oportunidades de rendimento para os habitantes locais”, disse ele, acrescentando que anteriormente a época turística era limitada a apenas seis meses na região devido ao encerramento de estradas causado pela queda de neve.

O projeto, concluído a um custo de mais de 2.700 milhões de rupias, também apresenta um túnel de fuga paralelo de 7,5 metros de largura para maior segurança. Reduz significativamente o tempo de viagem entre Srinagar e Sonamarg, permitindo que os veículos viajem a velocidades de até 70 km/h, em comparação com os 30 km/h anteriores em estradas montanhosas sinuosas.