"Do pôr do sol ao amanhecer": a fuga para o México de dois assassinos

Giorgio Carbone Nascido em Tortona (Al) em 19 de dezembro de 1941. Graduou -se na lei em Pavia. Jornalista desde 1971. Casou -se 45 anos com a atriz Ida Meda. Dois filhos. Criticus cinematográfico (proprietário) de "La Notte" de 1971 a 1995. Para "Libero" de 2000 a hoje. Autor de três dicionários: Dicionário dos Filmes (de 1978 a 1990); Todos os filmes (de 1991 a 1999); Dicionário de TV (1993).





Do pôr do sol ao amanhecer Suspense do céu às 23h15 com George Clooney, Salma Hayek e Harvey Keitel. Dirigido por Robert Rodriguez. American Production 1996. Duração: 1 hora e 48 minutos

O enredo Depois de um grande golpe, dois quilômetros de matar criminosos (um é George Clooney nos primeiros passos do cinema) no México e leva uma família refém. O grupo chega a um clube para motoristas de caminhão que parecem um excelente refúgio. E, em vez disso, é a panela na grelha. O local é infectado com vampiros.

Por que ver Porque é um dos horrores mais engraçados no final do século, com uma trilha sonora de alta qualidade e uma Salma Hayek como a princesa Vampira. Nada para se surpreender se ele teve sequências diferentes e inspirou uma série de TV