Do salário mínimo, carros, bilhete alemão e novos medidores: a Alemanha está aumentando os impostos e o que isso significa para você

Segundo o portal alemão FOCUS online, o próximo ano promete ser agitado. Os residentes do país podem esperar muitas inovações – desde o aumento dos impostos ambientais e dos preços das viagens até aos serviços electrónicos obrigatórios nas agências governamentais. Abaixo está uma lista detalhada das principais mudanças já anunciadas por autoridades federais e empresas.

Aumento do imposto CO₂

O preço aumenta de 45 euros para 55 euros por tonelada. Isto afectará o custo do aquecimento e do combustível automóvel (gasolina, gás, petróleo).

As autoridades recomendam que os cidadãos invistam em tecnologias de poupança de energia, desde o isolamento doméstico até fontes de calor mais económicas.

Aumento dos custos do seguro automóvel

– Estima-se que os prémios de seguro automóvel possam aumentar 20% devido à elevada inflação e aos custos de reparação.

– A lei dá aos clientes 4 semanas a partir da data da notificação para rescindir o contrato antecipadamente.

Os especialistas do ADAC aconselham não atrasar a procura de melhores negócios.

Aumento da contribuição adicional no sistema de seguro de saúde obrigatório

– A contribuição adicional média (Zusatzbeitrag) aumentará 0,8 pontos percentuais, para cerca de 2,5%.

– O valor exato depende da caixa de seguro de saúde escolhida (Krankenkasse).

Aumento dos prémios do seguro de cuidados de longa duração

À medida que a população envelhece, as autoridades planeiam aumentar a taxa para cobrir os custos crescentes dos cuidados de saúde. Eles prometem fornecer números precisos até março de 2025.

Aumento do valor não passível de recuperação de dívidas

– A partir de 1º de julho de 2025, o valor dos rendimentos protegidos contra cobrança aumentará.

– A partir de agora o valor mínimo base é de 1.491,75 euros mensais.

De acordo com a informação disponível, a dimensão final da nova fronteira ainda não foi anunciada.

Aumento nas tarifas de eletricidade

– O imposto aumenta 1,3 cêntimos por kWh, para um total de 3,15 cêntimos (bruto) por kWh.

– Segundo estimativas, uma família de quatro pessoas (cerca de 3.000 kWh por ano) pagará cerca de 40 euros.

A reforma está associada a novas regras de distribuição dos custos do sistema energético.

Aumento do salário mínimo

– A partir de 1 de janeiro de 2025, o “salário mínimo” passará de 12,41 para 12,82 euros brutos por hora.

– O teto mensal das mini-obras também aumenta: de 538 para 556 euros.

Segundo o Focus, esta medida visa apoiar os cidadãos num contexto de inflação.

Instalação obrigatória de medidores de eletricidade “inteligentes” (digitais)

A partir de 2025, os proprietários que consumam mais de 6.000 kWh por ano e as instalações com capacidade superior a 7 kW (por exemplo, painéis solares ou bombas de calor) terão de mudar para contadores inteligentes.

Isto também afetará os agregados familiares equipados com wallboxes para veículos elétricos.

Tarifas dinâmicas de eletricidade

A partir de 1º de janeiro de 2025, todos os fornecedores terão que oferecer aos consumidores tarifas de medidores inteligentes com base nos preços de câmbio.

Isto pode ser benéfico para as famílias que podem “mudar” processos de utilização intensiva de energia durante as reduções tarifárias, mas durante períodos de preços elevados, os custos aumentarão.

Aumento dos preços da rede de gás

Para um agregado familiar médio (cerca de 20.000 kWh por ano), o preço aumentará cerca de 80 euros por ano (mais 27%).

As empresas de energia citam a necessidade de modernizar a infraestrutura de gás.

Aumento nos preços dos ingressos Alemanha

Os custos aumentarão de 49 para 58 euros por mês. Este passe exclusivo permite o uso ilimitado de trens e ônibus regionais e locais em todo o país.

Antes de comprar, os especialistas aconselham calcular se vale a pena usar o transporte de forma irregular.

Novos termos de troca de carta de condução

– Até 19 de janeiro de 2033, todos os direitos antigos (emitidos antes de 19 de janeiro de 2013) devem ser substituídos por um formato único da UE.

– Para os “direitos em papel” emitidos antes do final de 1998, se o titular tiver nascido em 1971 ou posterior, o prazo é 19 de janeiro de 2025.

Nas cidades maiores, é recomendado fazer o cadastro com antecedência, pois são esperadas longas filas.

O prontuário eletrônico do paciente (ePA) em ação

A partir de 15 de janeiro de 2025, todos os cidadãos segurados compulsoriamente receberão automaticamente um ePA (a menos que seja oficialmente recusado).

O novo formato de armazenamento de dados médicos visa melhorar a interação entre médicos e clínicas, acelerando a troca de informações. No entanto, qualquer cidadão pode opor-se à criação de um ePA se não desejar armazenar dados num espaço digital comum.

Internet lenta será motivo de compensação

A partir de 2025, caso a vazão seja sistematicamente inferior à indicada no contrato, o usuário tem o direito de exigir a redução da tarifa mensal.

A regra também se aplica à Internet móvel se a velocidade real for significativamente inferior à prometida.

Alteração nos prazos de entrega de cartas

A Deutsche Post está introduzindo um padrão de entrega de cartas de dois dias (em vez do atual dia). Os preços também estão a aumentar: 0,95 euros por uma carta ou postal normal.

Segundo a administração, a reforma está ligada à otimização da malha logística.

Pacotes com novo preço e rotulagem obrigatória

O grupo Deutsche Post DHL aumenta os seus preços:

Tamanho da embalagem S: de 3,99 a 4,19 euros.

Encomendas até 5 kg: de 6,99 a 7,69 euros.

A partir de 1º de janeiro de 2025, embalagens com peso superior a 10 kg e embalagens com peso superior a 20 kg deverão levar marcação luminosa de peso para segurança dos entregadores.

Introdução da fatura eletrónica (E-Rechnung)

– A partir de 1º de janeiro de 2025, as empresas deverão poder aceitar faturas em formato eletrônico estruturado (para processamento automatizado).

– Existe um período de transição até ao final de 2026 para faturas em papel e até 2027 para determinados formatos eletrónicos (PDF, etc.).

Recomenda-se que as grandes e médias empresas se preparem antecipadamente para o novo fluxo de trabalho documental.

Digitalização dos serviços públicos

Até ao final de 2025, a maioria dos departamentos governamentais terá de oferecer formulários de candidatura digitais. A iniciativa “Onlinezugangsgesetz (OZG)” visa facilitar a comunicação entre cidadãos e autoridades.

Porta de carregamento unificada para smartphones e tablets

A partir de 2025, todos os smartphones e tablets vendidos na UE deverão ter USB-C. O objetivo da inovação é reduzir o volume de lixo eletrônico e simplificar a escolha de acessórios.

Programa de fidelidade Rewe e Penny: fim da cooperação com Payback

Em 31 de dezembro de 2024, Rewe e Penny encerraram sua parceria com a Payback.

Segundo a Focus, a Rewe está desenvolvendo seu próprio sistema de bônus para acessar diretamente os dados dos clientes.

Edeka e Netto Marken – Desconto mudam para Payback

A partir de 1º de janeiro de 2025, esses comerciantes se tornarão os novos parceiros da Payback.

Já o DeutschlandCard não será mais válido nessas lojas a partir de março de 2025.

Novas regras da Schufa: “100 dias” para melhorar notas

A partir de janeiro de 2025, um lançamento negativo por atraso único poderá ser eliminado após 18 meses (em vez de 36), se a dívida estiver totalmente coberta em 100 dias. Isso mesmo, sob condições: sem violações repetidas e pagamento pontual.

Os especialistas da Schufa enfatizam que esta abordagem aumenta a transparência e ajuda a melhorar rapidamente a sua reputação de crédito.

Prepare-se para a mudança agora

Por um lado, 2025 trará um aumento nas emissões de CO₂ e um aumento nos preços do gás e da eletricidade. Por outro lado, o governo anuncia a digitalização gradual dos serviços públicos e o aumento do salário mínimo. Segundo os observadores económicos, o principal desafio será a adaptação às novas regras nas áreas da energia, dos transportes e dos fluxos documentais.

A Alemanha diz o seguinte:

A Alemanha se prepara para as eleições: o que fazer para garantir que o seu voto seja contabilizado. 5 passos para votar por correio

Batalha de carteiras na Alemanha: carros elétricos versus gasolina e diesel. Carros elétricos só ficam mais baratos quando carregados em casa

Alemanha vista pelos franceses: simpatia cai, mas respeito permanece

A Alemanha caminha no sentido da eliminação do gás e do óleo combustível: o que acontecerá ao seu aquecimento? Aquecimento do futuro graças a fontes renováveis

Medicina 24 horas por dia, 7 dias por semana: a Alemanha introduz registros eletrônicos de pacientes. A chave para salvar vidas ou arriscar dados pessoais

Cidadania russa na Alemanha: nova lei, novas oportunidades

Multas e filas: por que você precisa se apressar para trocar direitos na Alemanha. O que ameaça os alemães cujas cartas de condução no estrangeiro expiraram?

Vida saudável em vez de fumaça de cigarro: o que dizem as estatísticas. Mesmo depois de muitos anos fumando, o corpo é capaz de uma tremenda regeneração.