Doce desastre na Alemanha: “Obrigado” e “Werther” no ponto de desaparecimento

Em relação a guloseimas amadas que adornam a vida de milhões de alemães, pouco esperam seu repentino desaparecimento das prateleiras das lojas. No entanto, é precisamente uma mudança dos eventos que enfrenta os canais de supermercados Edeka: as negociações com o eminente produtor de doces de Strogck estavam à beira do fracasso.

A publicação de Lebensmittel Zeitung relata que Storck se recusou a participar de negociações como parte da Aliança Internacional de Compras Epic, causando a redução repentina na variedade da empresa a Edeka.

De “Nimm 2” a “Toffifee”

No campo da confeitaria, o Storck oferece mais de cem artigos na Alemanha. Várias marcas emblemáticas estavam em perigo:

Tome 2

Mirch

Storck gigante

Werther

Além disso, certas variedades de Knoppers e Toffifee foram temporariamente reduzidas. No entanto, de acordo com Lebensmittel Zeitung, todos os doces não desaparecerão das prateleiras: Edeka remove principalmente posições “secundárias”, agora os produtos de corrida da marca.

Esperanças de diálogo

Apesar da intensificação da tensão, o Edeka garante que os principais produtos estejam sempre disponíveis em armazéns e armazenam. Os representantes da rede de varejo enfatizam que as negociações com o STORCK estão em andamento, embora ainda não tenham trazido resultados tangíveis. O principal objetivo estratégico da Edeka é fortalecer sua força de compra, ou seja, para estender o círculo do fornecedor e atingir condições mais favoráveis ​​em nível internacional.

Manobra estratégica ou sem saída?

De acordo com a liderança de Edeka, o conflito que ocorreu é apenas uma consequência secundária das ambições mais globais da rede, que deseja fortalecer sua influência alavancas no comércio mundial. Os planos incluem a diversificação dos canais de suprimento e uma revisão de contratos internacionais. No entanto, o STORCK ainda não está pronto para se comprometer, o que dificulta a conclusão de um acordo.

Sucesso secreto do Storck

Apesar do fato de o nome Storck nem sempre ser ouvido pelo público em geral, suas marcas conquistam há muito tempo o coração dos doces amantes. A empresa está na rápida fase de crescimento econômico: seu faturamento anual é estimado em cerca de 3,5 bilhões de euros, incluindo cerca de 1,1 bilhão no mercado alemão. Realizações financeiras semelhantes fazem discussões com canais de varejo completamente significativos para a futura empresa.

Tempo será mostrado

Até o momento, o destino da confeitaria de Edeka permanece incerto. Embora a rede tenha sido forçada a reduzir temporariamente parte da variedade, ela não recusou a idéia de manter uma variedade de produtos de alta qualidade para seus compradores. As negociações entre Edeka e Storck, bem como a influência da aliança épica, provavelmente levarão a novos acordos que satisfazer os interesses dos dois partidos.

Analistas para os quais Lebensmittel Zeitung se refere estão sublinhados: a situação atual é um tipo de aviso para todo o mercado. Para permanecer à tona, é importante que as empresas encontrem um terreno comum entre a expansão de seu próprio poder de compra e o apoio de marcas comprovadas que ganharam confiança no consumidor.

