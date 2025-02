Documentos terrestres do ex -ministro principal J Jayalithaa, prata, Terry transferido para o governo de Tamil Nadu

Os pertences apreendidos no caso de ativos desproporcionais do ex -primeiro -ministro do Tamil Nadu, J Jayalithaa, foram oficialmente entregues ao governo do estado. A transferência, realizada após uma ordem judicial, marca o desenvolvimento significativo na batalha legal de décadas.

Os ativos apreendidos, que estavam sob custódia das autoridades de Karnataka, incluíram 27 kg de 558 gramas de jóias de ouro, 1.116 kg de prata e documentos relacionados a 1.526 acres de terra. Esses objetos de valor foram armazenados no tesouro de Karnataka Vidhana Soudha e foram formalmente transferidos na presença de funcionários judiciais e governamentais.

Um secretário conjunto do Departamento de Origem de Tamil Nadu esteve presente no tribunal para receber os ativos. Os funcionários do Tesouro os entregaram sob segurança estrita, com as autoridades de Tamil Nadu registrando todo o processo de vídeo como parte do procedimento de documentação.

O 34º Tribunal da CCH, que facilitou a transferência, realizou os procedimentos na câmara. Os objetos de valor foram entregues aos funcionários do Tamil Nadu após seguir os devidos procedimentos legais.

Na semana passada, os herdeiros legais de Jayalithaa se aproximaram da Suprema Corte que desafia uma ordem do Tribunal Superior de Karnataka, na qual ele rejeitou o retorno das propriedades do ex -chefe da AIADMK, confiscadas no caso de ativos desproporcionais.

Foi o caso de sua sobrinha que, desde que um apelo contra a absolvição de Jayalithaa foi suspenso após sua morte em dezembro de 2016, seus herdeiros legais tinham o direito de reivindicar todas as propriedades, móveis e imóveis, que foram confiscados e anexados no relacionamento com o caso.