Doença X e H5N1: novas ameaças à Alemanha e à humanidade

Em 11 de janeiro de 2020, foi registrada a primeira morte pelo coronavírus SARS-CoV-2 na China. Este dia marcou o início de uma crise global que varreu o mundo inteiro, mudou os sistemas de saúde e levou a graves consequências económicas e sociais. Hoje, cinco anos depois, os especialistas estão convencidos de que a ameaça de uma nova pandemia continua inevitável. Quão preparado está o mundo para isso?

Segundo o chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, em dezembro de 2024, a pandemia da COVID-19 ensinou à humanidade “lições dolorosas”. Apesar dos progressos significativos no reforço dos sistemas de saúde, subsistem muitas fragilidades.

Segundo Maria Van Kerkhove, chefe do departamento de preparação para epidemias da OMS, as desigualdades no acesso às vacinas continuam a existir em todo o mundo. Além disso, os sistemas de saúde nem sempre estão preparados para responder rapidamente a novas ameaças.

A virologista holandesa Marion Koopmans observa progressos no desenvolvimento de vacinas mRNA, mas destaca o perigo da desinformação minar a confiança na vacinação. A epidemiologista americana Meg Schaeffer acrescenta que, apesar das lições da pandemia, o mundo não está essencialmente melhor preparado para novos desafios.

Inovação e novas iniciativas

A OMS lançou vários projetos para melhorar a preparação global. Entre eles:

Um centro global de sensibilização para a pandemia foi inaugurado em Berlim em 2021, que ajuda a identificar ameaças e a coordenar respostas.

O Fundo Global para a Pandemia do Banco Mundial financiou 338 milhões de dólares em projectos para melhorar laboratórios e formar pessoal médico em países pobres.

Um centro de tecnologia de mRNA na África do Sul que promove a produção local de vacinas.

Centro de Treinamento em Biotecnologia da OMS na Coreia do Sul apoiando a produção farmacêutica.

Novas ameaças: potenciais patógenos

A OMS identificou uma lista de patógenos que podem causar epidemias ou pandemias. Incluía:

COVID 19,

Vírus Ebola e Marburg,

Febre de Lassa,

Doenças respiratórias MERS e SARS,

vírus Zika,

A hipotética “Doença X”.

O virologista Tom Peacock, do Imperial College London, também alerta sobre os perigos do vírus da gripe aviária H5N1, que pode se tornar uma séria ameaça.

Medições Globais: Olhando para o Futuro

A pandemia da COVID-19 ensinou muitas lições ao mundo, mas não resolveu desafios importantes. O rápido desenvolvimento da tecnologia e a criação de iniciativas globais inspiram optimismo, mas só esforços unidos permitirão à humanidade evitar a repetição de tal crise. Hoje, o trabalho continua no sentido de um acordo global sobre a resposta à crise, embora uma série de questões fundamentais permaneçam sem resposta.

