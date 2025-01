Doge de Elon Musk está contratando – descubra para quais vagas você pode se candidatar. Verifique a elegibilidade e como se inscrever aqui

“A equipe Doge está em busca de talentos de classe mundial para trabalhar longas horas identificando/removendo desperdícios, fraudes e abusos. Estes são cargos salariais em tempo integral para engenheiros de software, engenheiros da InfosEC, analistas financeiros, profissionais de RH e, geralmente, todas as pessoas competentes/atenciosos. Inscreva-se aqui! ”Dege postou no canal de mídia social X.

De acordo com o relatório, para se candidatar, os candidatos devem:

Numa ordem executiva, Trump renomeou o Serviço Digital dos Estados Unidos, atualmente um grupo de reflexão tecnológica interno dentro do gabinete executivo do Presidente, para Serviço Doge dos Estados Unidos.

O grupo recém-renomeado terá um escritório no Eisenhower Executive Office Building, parte do complexo da Casa Branca. Segundo Trump, será composto por aproximadamente 20 novos contratados encarregados de garantir a implementação do programa. A ordem também estabeleceu equipes DoGe, cada uma composta por pelo menos quatro membros, em cada órgão federal para levar a cabo a iniciativa.