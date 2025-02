Doge liderado por Elon Musk cancelou US $ 22 milhões por ‘participação na votação na Índia’ | Notícias do mundo

Washington DC: O Departamento de Eficiência do Governo dos Estados Unidos (DOGE), liderado por Elon Musk, anunciou cancelar US $ 22 milhões para “participação na votação na Índia” no sábado (horário local).

Em uma publicação sobre X, a manga oficial de Doge listou o número de despesas do contribuinte dos EUA que foi cancelado, incluindo “US $ 21 milhões para a participação dos eleitores na Índia”.

“Os dólares dos contribuintes dos EUA gastariam nos seguintes artigos, todos cancelados”, anunciou o departamento liderado por Musk.

Amit Malviya, do BJP, levou seu X para reagir ao anúncio. “US $ 21 milhões para participação eleitoral? Essa é definitivamente uma interferência externa no processo eleitoral da Índia. Quem ganha isso? Não é o partido no poder em segurança!” Sua publicação Lee.

Outros fundos cancelados pelo Departamento dos EUA estão incluídos, US $ 10 milhões para “circuncisão da medicina voluntária de Moçambique”.

“US $ 486 milhões para o ‘Consórcio para Eleições e Fortalecimento de Processos Políticos’, incluindo US $ 22 milhões para um ‘processo político inclusivo e participativo’ em Moldávia e US $ 21 milhões para a participação de votação na Índia”, disse Dege.

Um US $ 29 milhões destinados a “fortalecer o cenário político em Bangladesh” e um US $ 39 milhões para “federalismo fiscal” e “conservação da biodiversidade” no Nepal também foi cancelado.

Da mesma forma, US $ 1,5 milhão para “confiança do eleitor” na Libéria, US $ 14 milhões para “coesão social” no Mali, US $ 2,5 milhões para “democracias inclusivas na África Austral” e US $ 47 milhões para “melhorar os resultados da aprendizagem na Ásia” foram Também cancelado por Doge.

Isso ocorre quando Dege continua a descrever mudanças significativas nos gastos do governo nas últimas semanas.

O esforço do que o governo Donald Trump chama de departamento de eficiência do governo, ou DOGE, pretende reduzir drasticamente os custos do governo, mas procurou acesso a sistemas críticos de computadores, incluindo o sistema de pagamento do tesouro, com a objeção de outros nas agências, como CNN relatado anteriormente.

Durante a recente visita do primeiro -ministro Narendra Modi, ele realizou uma reunião com Musk, os dois discutiram a colaboração fortalecida entre entidades na Índia e nos Estados Unidos em inovação, exploração espacial, inteligência artificial e desenvolvimento sustentável.

O primeiro -ministro Modi e Elon Musk também conversaram sobre oportunidades para aprofundar a cooperação em tecnologias emergentes, empreendedorismo e boa governança. Musk, que dirige o departamento de eficiência do governo dos Estados Unidos (DOGE), foi acompanhado por três de seus filhos.

Em comunicado, o Ministério das Assuntos Externos (MEA) disse: “O primeiro -ministro e o Sr. Musk discutiram o fortalecimento da colaboração entre entidades indianas e americanas em inovação, exploração espacial, inteligência artificial e desenvolvimento sustentável. Sua discussão também tocou o Oportunidades de oportunidades para oportunidades.

Durante a reunião com Musk, o primeiro -ministro Modi falou sobre os esforços da Índia em relação à reforma e ao “governo mínimo, o governo mais alto”. O primeiro -ministro Modi se voltou para X para compartilhar detalhes sobre sua reunião com Musk.