Cerca de 7.000 funcionários do Serviço Tributário Interno dos Estados Unidos (IRS) estão programados para serem demitidos a partir de quinta -feira, como parte dos esforços intensificados do governo Donald Trump para reduzir os empregos federais através do Departamento de Eficiência do Governo, liderado por Elon Musk (Doge).

De acordo com um relatório da Associated Press citando Fuentes, 7.000 trabalhadores do IRS em Washington e nos EUA.

As demissões dos Estados Unidos ocorrem, apesar de os funcionários do IRS envolvidos na temporada de impostos de 2025 serem informados no início deste mês que não teriam permissão para aceitar uma oferta de compra do governo Trump até meados de maio, após o prazo para enviar contribuintes .

De acordo com os dados mais recentes do IRS, a agência de cobrança de impostos possui aproximadamente 90.000 funcionários no total nos Estados Unidos. O acordo de 7.000 funcionários significará que o IRS perderia quase 10% de sua força de trabalho.

As minorias raciais representam 56 % da força de trabalho do IRS, e as mulheres representam 65 %.

Disposições do IRS: Quem será afetado? É provável que os trabalhadores do teste com cerca de um ano ou menos de experiência no IRS sejam demitidos, de acordo com o relatório da AP citando a pessoa, que não estava autorizada a revelar os planos e falar sob condição de anonimato na quarta -feira. Isso inclui muito funcionários nos departamentos de conformidade.

O trabalho de conformidade inclui garantir que os contribuintes cumpram o código fiscal, apresentem suas declarações e paguem seus impostos, entre outras tarifas.

A AP informou que não está claro como essas demissões afetarão os serviços de cobrança de impostos durante o ano contínuo, pois o IRS tem a tarefa deste trabalho. O coletor de renda durante o governo Joe Biden marcou os Evadeadores de Alta Ricocidade por um fluxo adicional de renda para os Estados Unidos. A partir de 2024, o IRS levantou US $ 1,3 bilhão em impostos após os ricos Evadeadores de Impostos dos Estados Unidos, que têm uma dívida de US $ 36 bilhões.

Trump Govt para funcionários emprestados do IRS para imigração impensável O IRS perderá temporariamente ainda mais funcionários, já que o governo Trump também pretende fornecer alguns trabalhadores ao Departamento de Segurança Nacional. Esses funcionários ajudarão a agência com o pedido de imigração.

Em uma carta enviada no início deste mês, o Secretário do DHS, Kristi Noem, pediu ao secretário do Tesouro, Scott Best, para emprestar os trabalhadores do IRS para ajudar com os esforços contínuos de repressão à imigração.

