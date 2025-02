"Dois anos? Não, eu quero um mês!": Medvedev, a piada sobre o pecador deixa cair o príncipe durante a conferência de imprensa

O apelo entre Jannik Sinner E Wada deixou todos discutirem. Não apenas o clássico Nick KyrgiosMas o coral também veio Daniil MedvedevEssas palavras claras usadas para definir o acordo entre italiano e WADA. Uma suspensão planejada para Jannik de 9 de fevereiro a 4 de março, três dias antes do início do internacional da Itália. Enquanto isso, ele será forçado a treinar até meados de abril em nenhum círculo e sem componentes de sua equipe.

O russo, que está passando por um momento muito difícil desde o final da temporada passada, veio entre Marselha, no meio do torneio ATP 250, no qual ele parou na semifinal contra o sérvio Complupinoovic: “Espero que todos agora vão agora Ser capaz de discutir com Wada e se defender como Jannik – suas palavras – quando Wada lhe diz: “É uma suspensão de dois anos, você responde:” “Não, eu quero um mês. Espero que isso crie um precedente “.





Portanto, nenhum ataque ao 23 -ano -ano -ppepeses por Medvedev, mas a pergunta sobre a abertura ou não, por instituições de tênis, uma nova linha de conduta: “É um assunto em que você pode discutir por horas é um assunto político, para que todos tem uma opinião – o russo acrescentou -. Eu não quero dizer muito sobre issoMas espero que o mesmo possa acontecer nas próximas ocasiões. Talvez a WADA possa começar a negociar com os jogadores; portanto, se eles quiserem lhe dar desqualificação por dois anos, você pode responder que você só deseja um mês, espero que todos possam ter o mesmo tratamento, que isso do pecador representa um anterior e um e que todos podem fazer o mesmo. Caso contrário, ele corre o risco de se tornar uma situação estranha. Então, espero que todos possam se defender melhor.