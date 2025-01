Dois casos de HMPV detectados em Karnataka, confirma Ministério da Saúde: ‘Ele tinha histórico de broncopneumonia’

O Ministério da Saúde confirmou na segunda-feira que dois casos de HMPV ou metapneumovírus humano foram detectados em Karnataka. “O Conselho Indiano de Pesquisa Médica (ICMR) detectou dois casos de Metapneumovírus Humano (HMPV) em Karnataka”, disse o ministério.

O HMPV foi detectado em uma menina de três meses e em um menino de oito meses. “Uma menina de 3 meses que foi diagnosticada com HMPV após ser internada no Hospital Batista de Bengaluru com histórico de broncopneumonia. Ela já recebeu alta”, disse o ministério.

Compartilhando detalhes, o governo acrescentou: “Um bebê do sexo masculino de 8 meses, que testou positivo para HMPV em 3 de janeiro de 2025, após ser internado no Hospital Batista de Bengaluru, com histórico de broncopneumonia.

Nenhum dos pacientes afetados tem histórico de viagens internacionais.

O Ministério da Saúde disse: “Ambos os casos foram identificados através da vigilância de rotina de múltiplos patógenos virais respiratórios, como parte dos esforços contínuos do ICMR para monitorar doenças respiratórias em todo o país”.

O ministério esclareceu ainda que o HMPV já está em circulação a nível mundial, incluindo a Índia, e casos de doenças respiratórias associadas ao HMPV foram notificados em vários países.

“Além disso, de acordo com os dados atuais do ICMR e da rede do Programa Integrado de Vigilância de Doenças (IDSP), não houve nenhum aumento incomum de casos de doença semelhante à influenza (ILI) ou doença respiratória aguda grave (SARI) no país”, disse o ministério. ele disse em um comunicado à imprensa na segunda-feira.

O Ministério da Saúde disse que está monitorando a situação por todos os canais de vigilância disponíveis. “O ICMR continuará a acompanhar as tendências na circulação do HMPV ao longo do ano”, afirmou, informando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) já está a fornecer atualizações oportunas sobre a situação na China para melhor informar as medidas em curso.

“O recente exercício de preparação realizado em todo o país mostrou que a Índia está bem equipada para lidar com qualquer possível aumento de doenças respiratórias e que as intervenções de saúde pública podem ser implementadas rapidamente, se necessário”, acrescentou o ministério.

