Dois cidadãos ucranianos entre os mentores do esquema de investimento de Mumbai Torres

Dois cidadãos ucranianos, incluindo uma mulher, foram apontados como principais acusados ​​num esquema Ponzi de vários milhões que enganou centenas de depositantes, prometendo-lhes elevados retornos sobre os seus investimentos em Mumbai.

A Ala de Crimes Econômicos (EOW), que está investigando o caso contra a marca Torres Jewelers, emitirá em breve uma Circular de Vigilância (LOC) contra Artem e Olena Stoin, que se acredita terem fugido do país. Eles, juntamente com os promotores e altos executivos de Torres, são acusados ​​de roubar mais de 22 milhões de rupias de investidores, de acordo com um funcionário da EOW.

A polícia registrou um caso de trapaça, conspiração criminosa e quebra criminosa de confiança. A FIR nomeia vários acusados, incluindo Platinum Hern Pvt Ltd, que opera a marca Torres Jewelers, seus diretores Sarvesh Ashok Surve, Victoria Kovalenko (diretora), Tausif Riaz, aliás John Carter (CEO), Tania Kasatova (gerente geral) e Valentina Kumar. (loja responsável).

O escritório da empresa em Dadar tornou-se um ponto focal de protestos enquanto os investidores exigiam a devolução dos seus valores principais após o término dos retornos prometidos.

A polícia recebeu 1.535 denúncias contra a empresa, que supostamente atraiu investidores ao prometer altos retornos sobre investimentos em pedras de moissanita. Platina Hern Unip. ofereceu um rendimento semanal de 6%, inicialmente ganhando a confiança dos investidores ao pagar rendimentos, mas interrompeu todos os pagamentos antes de 30 de dezembro de 2024.

O denunciante, Pradeep Kumar Mamraj Vaishya, vendedor de vegetais residente em Nariman Point, relatou a suposta fraude, ocorrida entre 21 de junho e 30 de dezembro de 2024. Ele e pelo menos outros sete investidores apresentaram queixas, acusando a empresa de quebra de confiança . e desvio de fundos.

As investigações iniciais sugerem que o proprietário da empresa está localizado no estrangeiro e as autoridades estão a investigar possíveis ligações com cúmplices e fornecedores envolvidos no esquema fraudulento.

TORRES JEWELERS ACUSA CEO DA CA DE ROUBO

Enquanto isso, a Torres Jewelers divulgou um comunicado em seu site acusando seu CEO Tausif Riaz e o revisor oficial de contas Abhishek Gupta de roubo e vandalismo. A empresa afirma que os dois conspiraram para roubar objetos de valor de uma de suas joalherias.

Imagens de CCTV no site supostamente mostram duas pessoas roubando itens e vandalizando as instalações, o que a empresa afirma ser parte de uma conspiração mais ampla.