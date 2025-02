Hoje, em 12 de fevereiro, as forças armadas da Ucrânia atacaram novamente a região de Kursk. Assim, dois drones atingiram a cidade de Rylsk. O governador em exercício, Alexander Khinshtein, falou sobre isso em seu canal de telegrama.

Felizmente, não houve vítima. No entanto, após o ataque, ele eliminou as janelas em duas casas e uma biblioteca local. Despesas, cerca, teto, portas também são danificadas.

O segundo drone caiu perto do jardim de infância. O vidro é nocauteado no edifício. Os serviços operacionais operam no local. O trabalho de recuperação começará em breve. Os moradores são lembrados de que é proibido abordar os fragmentos do UAV, bem como movê -los. Isso pode ser perigoso.