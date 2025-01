Dois ex-militares mataram uma mulher e suas gêmeas recém-nascidas em Kerala, há 19 anos; Foto antiga de casamento encerra mistério de triplo assassinato

O Central Bureau of Investigation (CBI) resolveu recentemente o mistério do triplo assassinato de um jovem de 19 anos e prendeu duas pessoas de Puducherry em conexão com o caso, disse a polícia no sábado.

Os dois acusados ​​​​foram identificados como Dibil Kumar e Rajesh. Eles supostamente mataram uma mulher de 24 anos e suas filhas gêmeas de 17 dias em Anchal, distrito de Kollam, em 10 de fevereiro de 2006.

Dibil Kumar e Rajesh seriam ex-militares. Dibil era natural de Anchal, enquanto Rajesh era de Kannur. Ambos serviram nas forças armadas e posteriormente foram declarados desertores, segundo relatos.

Os dois foram apresentados a um tribunal em Kochi no sábado e detidos sob custódia judicial, segundo um promotor, informou a agência de notícias PTI.

Qual é o caso? Em Fevereiro de 2006, os corpos de Ranjini, uma mãe de 24 anos, e das suas filhas gémeas de 17 dias, foram encontrados na sua casa alugada em Anchal, uma pequena aldeia em Kollam. Eles cortaram o pescoço.

A disputa supostamente centrou-se na paternidade das filhas gêmeas.

Fontes disseram ao PTI que Ranjini e Dibil Kumar estavam tendo um caso. Mais tarde, ela engravidou. Após o nascimento dos gêmeos, em 24 de janeiro de 2006, Dibil começou a se distanciar dela.

Segundo Mathrubhumi, Ranjini exigiu que Dibil Kumar aceitasse a responsabilidade como pai dos gêmeos. Quando Kumar recusou, as tensões aumentaram e Ranjini tomou medidas legais.

Ranjini apresentou uma queixa à Comissão das Mulheres do Estado de Kerala contra Dibil Kumar a respeito da paternidade dos bebês e buscou proteção. A Comissão emitiu uma diretiva para submeter Divil Kumar a testes de DNA, informou Onmanorama.

No entanto, antes de o teste ser realizado, Ranjini e seus bebês foram encontrados assassinados em sua casa alugada quando sua mãe foi ao escritório do panchayat.

A investigação revelou que Dibil Kumar teria matado Ranjini com a ajuda de seu amigo Rajesh. Após o crime, os dois homens fugiram e aparentemente desapareceram sem deixar rastros. Eles estiveram foragidos por 18 anos.

Tanto a Polícia de Kerala como o CBI identificaram os acusados ​​durante investigações anteriores. Porém, a dupla conseguiu escapar da prisão até agora. Em 2008, o CBI assumiu o caso a pedido da família da vítima.

Foi revelado que após cometer o assassinato, Dibil Kumar mudou de nome e identidade. Ele manteve um novo nome – Vishnu, disse um porta-voz do CBI em um comunicado.

Rajesh também mudou seu nome para Praveen Kumar, escondeu sua verdadeira identidade e se casou em Puducherry, disse o porta-voz do CBI.

Eles conseguiram escapar mudando seus nomes, obtendo cartões Aadhaar com suas novas identidades e evitando qualquer associação com seus crimes passados. Eles começaram uma nova vida com identidades falsas em Puducherry.

Prévia: como uma foto ajudou a resolver o mistério do triplo assassinato Depois de encontrar vários obstáculos, ocorreu um avanço no caso após 18 anos. Uma denúncia anônima chegou à unidade de Chennai do CBI de que os suspeitos há muito elusivos estavam sob investigação novamente.

Enquanto isso, uma fotografia antiga tirada em um casamento seria a pista crucial para a investigação. Segundo Onmanorama, a equipe de investigação obteve uma fotografia de Dibil Kumar tirada em um casamento ao qual ele compareceu.

“A ala de inteligência técnica utilizou metadados de imagens por meio de busca reversa, com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial e encontrou correspondências nas redes sociais. Isso foi usado para rastrear o endereço atual e as informações foram entregues ao CBI”, Manoj Abraham, ADGP ( Law & Order), foi citado por Onmanorama.

Acusado preso Agindo com base na inteligência e após verificação minuciosa, uma equipe de oficiais do CBI localizou os dois em Puducherry e os prendeu na sexta-feira, disse o comunicado do CBI.

“A investigação do CBI revelou que os assassinatos acima foram cometidos por Dibil Kumar e seu amigo Rajesh. Ambos os acusados ​​fugiram da fase de investigação em 2006”, disse o comunicado.

O CBI descobriu que Dibil Kumar se passou por Vishnu e mudou seu nome, enquanto Rajesh assumiu a identidade de Praveen Kumar. t