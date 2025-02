Mais dois filhotes de Guepardo nasceram no Parque Nacional Kuno (KNP) no distrito de Sheopur, em Madhya Pradesh, promovendo ainda mais o ambicioso programa de reintrodução da Índia para grandes gatos manchados.

Os filhotes nasceram na terça -feira de Veera, uma pêra sul -africana de cinco anos, trazendo o População total de guepardo em KNP aos 26incluindo 14 filhotes e 12 adultos. O primeiro -ministro de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, compartilhou as notícias sobre X, publicando uma foto dos recém -nascidos.

“Kuno ecoou novamente com o riso dos pequenos Cheepers … dois filhotes de Guepardos entraram no ‘Livro da Junção’ de Madhya Pradesh”, escreveu ele.

Yadav parabenizou os oficiais, veterinários e funcionários de campo envolvidos no Projeto de Conservação de Cheetah. “Como resultado de seu incansável trabalho duro, hoje Madhya Pradesh também é conhecida como a ‘Terra dos Guepardos'”, disse ele.

O primeiro -ministro disse que a crescente população de queijo terá um impacto positivo na indústria do turismo do estado.

“Com o aumento do número de pereiras, o turismo em Madhya Pradesh está recebendo um impulso e abrindo novas portas para o emprego. Estamos sempre prontos para conservação, promoção e restauração da vida selvagem junto com as bochechas”, acrescentou.

O Ministro da União para o Meio Ambiente, a Floresta e a Mudança Climática, Bhupender, Yadav compartilhou um vídeo dos filhotes do dia em X. Olhar:

Com o início da estação do Basant, a infinita alegria e emoção enchem o ar de Kuno enquanto acolhemos a chegada de dois novos filhotes de chita no Parque Nacional Kuno. ðÿ ¾ Cheetah Veera, mulher, aproximadamente 5 anos, trazida da Reserva Tswalu Kalahari, na África do Sul, deu à luz 2 filhotes … pic.twitter.com/oexbi7oj4z

– Bupender Yadav (@ByadaVBJP) 4 de fevereiro de 2025

Mohan Yadav está programado para lançar mais loucura de gabinetes para florestas livres da KNP na quarta -feira. Eles se juntarão à dupla masculina sul -africana de Vayu e Agni, que foram libertados na natureza em dezembro de 2024.

O Parque Nacional Kuno se tornou a primeira casa de queijo africano no país depois que o primeiro -ministro Narendra Modi reintroduziu as espécies em 17 de setembro de 2022.

Oito turfas da Namíbia, cinco mulheres e três homens, foram libertadas em recintos como parte da primeira translocação intercontinental do queijo mundial. As espécies se extinguiram na Índia por mais de 70 anos devido à caça e perda de habitat.

Os últimos nascimentos são um tiro no braço para o Projeto de Conservação de Cheetah da Índia, cujo objetivo é estabelecer uma população sustentável da espécie na natureza. Em dezembro de 2024, Asha, o Guepardo nomeado pelo primeiro -ministro Modi, deu à luz três filhotes.

No entanto, no mês anterior, dois filhotes nascidos de Cheetah Neserva morreram logo após o nascimento. Em janeiro de 2024, Dez guepardos morreram no parqueincluindo sete adultos e três filhotes.