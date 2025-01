Dois hectares da floresta na encosta da montanha pegaram fogo em Sochi

De acordo com o serviço de imprensa da Diretoria Chefe do Ministério da Rússia, no território de Krasnodar, a área de incêndio no território do distrito de Bosbouw, no distrito de Verkhne-Sochinsky, é de dois hectares.

25 pessoas e seis unidades de equipamento foram atraídas por liquidação. A distância do assentamento mais próximo – SNT “Kashtan” – três quilômetros. Não há ameaça ao acordo.

“A dobra ocorre na inacessibilidade do local na história em quadrinhos com um tempo de pouco mais de um quilômetro. Há funcionários do Ministério de Situações de Emergência, os Serviços Municipais, o Upper Noschinsky -Bosbouw”, o serviço de imprensa da cidade, “Disse o Hall Resort.

No campo da vila de Plastunka, uma sede operacional, brigadas de ambulância e polícia foi organizada e, durante a reunião da manhã de serviços de emergência com o prefeito Andrei Pereshin, o Conselho da Cidade decidiu aumentar o agrupamento de liquidatários e usar a aviação para eliminar focos de Inflamação na área dura e -reach.