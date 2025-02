Dois moradores de Khabarovsk foram mantidos com um lote de drogas particularmente grande

Para a oferta de um lote particularmente grande de drogas, eles são confrontados com uma sentença de prisão perpétua, disse o serviço de imprensa do departamento.

A alfândega pegou um prédio com drogas quando ele pegou uma empresa de transporte em Khabarovsk – eles vieram do trânsito dos Estados Unidos pelos países da CEI. O cão de serviço designou o imposto ilegal. Garrafas de plástico com líquido foram apreendidas, que pareciam mel em consistência. Os agentes ainda identificaram dois pacotes internacionais com bens semelhantes. O estudo confirmou que há uma substância narcótica na Tara enviada.

Os destinatários foram acionados quando vieram para as mercadorias. Os prisioneiros admitiram que tinham que receber pacotes, embalar drogas e vender através de mensageiros. Reembolso – de 100 a 500 mil rublos. Um caso criminal foi estabelecido sob parte “B” da parte 4 do artigo 229.1 do Código Penal da Federação Russa (contrabando de drogas narcóticas em uma escala particularmente grande). Eles são confrontados com prisão perpétua.