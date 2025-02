Dois moradores dos pequenos viciadores caíram sob o artigo para o “corte” nas partes sobressalentes da máquina quebrada

Dois moradores dos pequenos Vishers se tornaram réus no processo criminal após o vôo do carro. Os atacantes o desmontaram por peças de reposição, disse o serviço de imprensa do Ministério de Assuntos Internos na região de Novgorod.

O crime seria cometido no verão passado. Os jovens chamaram a atenção para o Daewoo Matiz Orange, que o proprietário não assumiu a beira da estrada na saída do centro do distrito por um longo tempo. Os atacantes decidiram rebocar o carro na garagem, onde removeram as peças de reposição mais pesadas e viram o corpo.

O inquilino de um carro estrangeiro era um Petersburger. Ele entregou produtos da capital do norte, e o carro quebrou perto da Malásia Vishera, tornando -se a presa de ladrões. Tentativas de reparar o carro falharam. Ele relatou o incidente ao proprietário, mas não conseguiu exceder o carro. Os ladrões jovens foram detidos e lançaram um processo criminal.