Dois mortos e cinco feridos em tiroteio em massa em Kankakee, Illinois

Um tiroteio em massa na manhã de quarta-feira em uma festa de Ano Novo em Kankakee, Illinois, deixou duas pessoas mortas e outras cinco feridas.

A polícia respondeu a relatos de tiros disparados por volta das 4h05 (10h05 GMT) na parte sul da cidade, em 1845 Pierson Parkway, enquanto as pessoas fugiam do local, informou a CBS News.

Quatro vítimas de tiros foram encontradas no local e transportadas para hospitais locais, enquanto outras três procuraram atendimento médico por conta própria.

As vítimas que morreram devido aos ferimentos foram identificadas como Quaysean T. Isom, 22, de Kankakee, e Trevontae Ellis, 20, de Pembroke Township, de acordo com o Gabinete do Médico Legista do Condado de Kankakee.

As autoridades recuperaram duas armas de fogo e vários cartuchos de bala no local.

Um suspeito foi encontrado escondido dentro de casa e levado sob custódia para interrogatório.

O prefeito de Kankakee, Chris Curtis, expressou tristeza pelo incidente, dizendo que está “de coração partido com isso para nossa comunidade e famílias”.

O tiroteio poderia ter sido evitado, disse ele, lembrando que a festa durou horas antes do incidente e foi solicitada a parar devido ao barulho na área.

“O que é mais preocupante é que a maioria dos participantes não coopera com a polícia ou diz que não viu nada. Temos que fazer melhor, Kankakee!” ele acrescentou.