Dois mundos colidem: Louis Vuitton se torna um parceiro oficial da Fórmula 1

Se você pensou que a moda da Fórmula 1 era boa antes, as notícias de hoje são a prova de que o melhor nos esforços de roupas de motocicleta está apenas começando. Quase quatro anos depois que a Louis Vuitton entrou no mundo do esporte a motor quando ele estreou em um troféu de troféu para o Grande Prêmio de Mônaco em 2021, a casa de moda francesa anunciou oficialmente uma parceria histórica de uma década com F1, tornando -se não apenas um parceiro oficial Ao lado de Tag Heuer, Moët Hennessy, Paramount +, American Express e ainda mais, mas também o padrinho do título da Fórmula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix, que abrirá a temporada 2025 em março.

O anúncio chegou apenas alguns meses após a LVMH, empresa controladora da Louis Vuitton, anunciou sua parceria global sem precedentes ao longo de 10 anos com o esporte em 2 de outubro de 2024. Um comunicado de imprensa enviado por Louis Vuitton na manhã de quinta -feira confirmou que a marca do O envolvimento da marca na F1 é uma dessas colaboração maior. “Graças a uma busca paralela por inovação, a Louis Vuitton e a Fórmula 1 adiam constantemente os limites de seus universos, e seus valores comuns serão apresentados como uma ambição combinada de apoiar histórias humanas triunfantes”, disse a saída. “Além disso, essa parceria representa a busca compartilhada da excelência em um momento em que moda, cultura, entretenimento e esportes convergem como nunca antes”.

Como parte da parceria, os troncos da Louis Vuitton serão apresentados em várias raças antes das luzes fora do pódio. “O tronco do troféu da vitória da Louis Vuitton … permanece como o símbolo final de triunfo entre os esportes proeminentes do mundo, como a Copa do Mundo da FIFA, a Ballon d’Or, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024 e a Copa da América”, o lançamento da liberação indicado. Ele então explicou que a marca terá uma “presença constante” ao longo da temporada, incluindo uma sinalização proeminente na pista, a primeira para a casa durante um evento esportivo.

Sabemos que a Louis Vuitton trará seu estilo e paixão ao paddock e além. Stefano Domenicali, presidente e diretor executivo da Fórmula 1

Embora os aspectos da marca da casa sejam novos no mundo da F1, suas roupas certamente não são, com sete vezes o campeão mundial e o co -presidente da Met Gala em 2025, Lewis Hamilton frequentemente carregando peças da Louis Vuitton no paddock. Na última temporada, Hamilton, que co -resistirá à maior noite de moda ao lado do diretor criativo masculino da Louis Vuitton, Pharrell Williams, usava um jeans coberto de logotipo da marca no Miami Grand Prix. Ele também participou do S / S 24 Menswear Show durante a Paris Fashion Week em junho de 2023, assim como seu colega F1 Pierre Gasly, que concorre à equipe Alpine F1.

A moda se tornou parte integrante da cultura da F1 nos últimos anos, com vários outros motoristas após o avanço de Hamilton e experimentando seu estilo pessoal durante os fins de semana da corrida. Além de assistir fabricantes que há muito tempo patrocinaram equipes e pilotos, marcas de moda como Tommy Hilfiger, Palm Angels, Adidas, Boss, Puma e mais se envolvem cada vez mais no esporte. Designers de conteúdo de moda, estilistas, modelos e abanos excepcionalmente vestidos como Caroline Daur,, Lily Muni ele,, Gabriella Karefa-Johnson,, Alexandra Saint Mleux,, Winnie HarlowE Emily Ratajkowski Todos foram vistos com passes de piquete em volta do pescoço – ou melhor, presos às bolsas como encantos da moda. A Ferrari, a equipe mais antiga da F1, tem até sua própria marca de moda de luxo, que mostrará sua coleção f / w 25 em Milão no próximo mês. Tudo isso para dizer que a moda e a F1 têm links sólidos. O anúncio de hoje, no entanto, leva o relacionamento entre os dois mundos do esporte e do estilo a novas alturas revolucionárias.

“Esta é uma parceria incrível, reunindo duas das principais marcas do mundo”, disse o presidente e diretor executivo da F1, Stefano Domenicini, no comunicado à imprensa. “Achamos que nossa colaboração traz aos nossos fãs ainda mais oportunidades para combinar seus interesses para aproveitar o melhor da vida, e sabemos que a Louis Vuitton trará seu estilo e paixão ao paddock e além”.

Agora, resta apenas esperar para ver tudo – incluindo as muitas adaptações que virão – a vida. Conta completa da Fórmula 1 Louis Vuitton Grande Prêmio da Austrália: 44 dias.