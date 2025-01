Dois objetos interestelares não -geïdentificados foram descobertos

O trio de astrônomos da Universidade de Tóquio e da Universidade de Niigata (Japão) em um novo estudo contado sobre instalações interestelares que ainda não foram identificadas. Eles são descritos como objetos incomuns de gelo em milhares de anos -luz do solo.

Artigo dos autores apareceu no servidor de pré -impressão Arxiv e brevemente sobre a abertura diz Recurso la Brjula Verde. Duas misteriosas instalações interestelares estão abertas graças às observações com a ajuda do telescópio Alma (lista de grandes milímetro/medidor submillim, localizado no ataque do ataque) e o satélite japonês de Akari.

Os corpos celestes estão na nossa Via Láctea no Melkweg, eles estão escondidos atrás de nuvens densas que consistem em gás e poeira. Os cientistas admitem que ainda podem ser um tipo desconhecido de objeto interestelar.

Até o nome oficial do corpo ainda não recebeu – eles simplesmente chamam os astrônomos de “objeto 1” e “objeto 2”. Eles conseguiram detectá -los durante um exame espectroscópico realizado usando satélite Akari. Os pesquisadores se concentraram em sinais claros de absorção intensiva de poeira.

Semelhante aos objetos associados a estrelas jovens no processo de sua formação ou estrelas por trás de nuvens densas a gás. Os corpos celestes recém -descobertos, no entanto, estão fora das áreas bem conhecidas da formação de estrelas e não têm vínculo claro com nuvens densas catalogizadas.

Eles estão localizados na parte externa do Melkweg. Foi exatamente possível calcular a localização remota de apenas um deles – os pesquisadores acreditam que está a uma distância de 43.700 anos -luz da Terra. Com relação ao segundo objeto, as opiniões fornecidas – os resultados de um cálculo indicam que a distância do objeto ao solo é de apenas 6.500 anos -luz, mas os cálculos alternativos dão uma distância de 30.000 anos -luz.

Ambos os objetos são apresentados pelos pesquisadores, cerca de 10 vezes maior que o nosso sistema solar. Isso sugere que eles não são estrelas, mas não podem ser nuvens de gás, porque isso é pequeno demais para isso. No momento, os cientistas simplesmente os chamam de bolas de gelo, que são objetos interestelares desconhecidos.