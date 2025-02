Dois ônibus de passageiros colidiram em Omsk

Na manhã de sexta -feira, dois ônibus de passageiros e três carros colidiram na Komsomol Bridge.

“No local, os funcionários da polícia de trânsito são que implementam administrativos e regulamentos” – – relatório O Ministério dos Assuntos Internos da Rússia na região OMK.

De acordo com dados preliminares, o ônibus do passageiro seguiu a rota no. Depois, houve uma colisão com mais três carros.

“A avaliação das ações de uma pessoa que permitiu um enorme acidente de trânsito será dada de acordo com os resultados da auditoria, cujo curso está sob controle no escritório do promotor público -” – – ” – relatório O Escritório do Promotor Público da região OMK.

Existem vítimas no acidente. Vários passageiros de ônibus se voltaram para a ajuda médica.