Dois peregrinos de Sabarimala mortos, 3 incluindo crianças feridas na colisão entre carro e ônibus turístico em Kollam, Kerala

Um trágico acidente em Chadayamangalam, Kollam, ceifou a vida de dois peregrinos de Sabarimala e deixou outros três, incluindo duas crianças, gravemente feridos depois que o carro deles colidiu com um ônibus turístico. Os dois falecidos foram identificados como Sharavanan, 30, e Shanmugha Achari, 70. Seu carro teria sido completamente destruído no acidente.

De acordo com uma reportagem do The Hindu, o acidente ocorreu por volta das 23h30 do sábado, 4 de janeiro, perto de Nettathara, na MC Road, em Kollam, Kerala. Uma família de Tamil Nadu viajava no carro, supostamente registrado em Maharashtra.