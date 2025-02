Israel confirmou que dois reféns, como Shoham e Avera Mengistu, foram entregues à Cruz Vermelha pelo Hamas como parte de um lançamento planejado. A Cruz Vermelha agora os escolta para as forças de defesa israelense (IDE) e os funcionários da BET de Shin dentro de Gaza antes de serem retirados da faixa. Um vídeo lançado pelo Hamas mostra Shham e Mengistu emergindo de veículos do Hamas em Rafah, parecendo visivelmente frágeis.

“De acordo com as informações comunicadas pela Cruz Vermelha, dois reféns foram transferidos para eles e estão a caminho das forças FID e ISA em Gaza”, o IDE publicado em X. “As IDF estão preparadas para receber reféns adicionais que são por ser transferido para a Cruz Vermelha em um futuro próximo “, acrescentou a declaração.

Ao anunciar o lançamento, a Sala de Guerra de Israel publicou: “Tão foi amplamente sequestrado por Kibutz Be’eri durante o massacre de 7 de outubro. Avera, que sofre de problemas de saúde mental, vagou Gaza em 2015 e foi apreendido pelo Hamas.

Famílias, amigos e seguidores se reuniram em Tel Aviv para esperar sua chegada e recebê -los em casa. Em troca, Israel lançará 602 prisioneiros palestinos. Entre eles, 60 estão cumprindo sentenças longas, 50 estão cumprindo termos de vida e 47 foram reestruturados após o lançamento de 2011 em troca do soldado cativo do Shalit do IDE Gilad.

Mais de 100 dos lançados serão deportados. Juntamente com Shoham e Mengistu, os seis reféns que devem ser lançados incluem Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert e Hisham Al-Sayed. Eles serão entregues às forças do IDE pela Cruz Vermelha em Gaza.

Enquanto isso, Israel confirmou as primeiras horas do sábado que Shiri Bibas, outro refém no Hamas desde 7 de outubro de 2023, foi morto por seus captores. Seu corpo foi entregue durante a noite e identificado quando ele chegou a Israel.

Autoridades israelenses revelaram que Bibas foi brutalmente morto em novembro de 2023, juntamente com seus dois filhos, Ariel, 4 anos e Kfir, que tinham apenas nove meses naquela época. A confirmação de suas mortes segue uma tentativa fracassada de devolver os restos mortais de Bibas um dia antes, quando foi descoberto que o corpo entregue pertencia a uma mulher palestina, de acordo com relatos do Times of Israel.

O assassinato de Bibas marca a perda de três gerações de sua família no ataque liderado pelo Hamas. Seus pais, Yossi e Margit Silberman, foram mortos em Kibutz Nir Oz em 7 de outubro.

Inicialmente, esperava -se que o Hamas retornasse os restos mortais de Bibas e seus filhos na quinta -feira, junto com seu parceiro, Hosta Oded Lifshitz. Os restos de Ariel, Kfir e Lifshitz foram identificados positivamente, com evidências forenses confirmando que foram mortas há mais de um ano.

Inicialmente, o quarto corpo entregue pelo Hamas era inicialmente bibas, mas foi identificado como uma mulher palestina não identificada de Gaza. Mais tarde, o Hamas alegou que um ataque aéreo israelense causou confusão com os corpos. No entanto, fontes militares israelenses rejeitaram essa declaração, afirmando que as evidências forenses confirmaram que Ariel e Kfir foram mortos por seus captores em novembro de 2023, quando o KFIR tinha 10 meses e Ariel tinha 4 anos.

O porta -voz do FDI, almirante Daniel Hagari, descreveu as horríveis circunstâncias de suas mortes. “Os terroristas não atiraram nos dois filhos pequenos: eles os mataram com as mãos nuas. Então eles cometeram atos horríveis para encobrir essas atrocidades”, disse ele na sexta -feira. A confirmação da morte de Bibas fecha outro capítulo doloroso para sua família e o povo de Israel, sublinhando a brutalidade do ataque de 7 de outubro.