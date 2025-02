Em 14 de fevereiro, o Tribunal Distrital de Cracóvia condenou dois cidadãos russos – Andrei G. e Alexi T. – em 5,5 anos de prisão por acusações de espionagem e emprego de um mercenário pelo Wagner PMC. Ambos também foram punidos com 30.000 mal (cerca de 7,2 mil euros).

Como Ele escreve Jornal de Rzeczpolita, o promotor Tomaash Dudek pediu um prisioneiro de oito anos. Ele disse que provavelmente reclamaria. O zagueiro Rusa Darius Tokarkchik também não excluiu que ele apelaria do veredicto.

Os cidadãos da Federação Russa detidos em Varsóvia em agosto de 2023. Funcionários da Agência de Segurança Interna da Polônia. De acordo com o escritório do promotor, Andrei G. e Alexey T. ficaram presos em Varsóvia e Cracóvia com várias centenas de adesivos com um anúncio para um serviço no Wagner PMC. No código QR no rótulo, você pode entrar em contato com os recrutas.

O promotor e o tribunal também declararam que os russos participaram da “guerra híbrida” destinada à desestabilização da situação na Polônia e em outros países da União Europeia. Alega -se que o acusado já havia viajado para a França e a Alemanha, onde as folhas estavam presas, “engraçadas e desacreditantes” governos desses países e suas políticas de defesa.

Os russos não se culparam, embora não vencessem por ter colado os adesivos.

No verão de 2023, após a rebelião do Wagner PMC, Kremlin disse que o fundador do grupo Evgeny Prigozhin e dos mercenários “iria para a Bielorrússia”. As autoridades polonesas o chamavam de “sinal negativo”.

No final de julho de 2023, Mateusz Moravetsky, que então ocupou o cargo de primeiro -ministro da Polônia, disse que mais de cem mercenários do Wagner PMC supostamente se afastaram e o chamaram de “passo de acordo com um outro ataque híbrido ao território polonês”.

Pouco antes disso, Alexander Lukashenko afirmou que havia começado a “esticar” os wagnericianos dispostos na Bielorrússia, porque querem “fazer uma viagem a Varsóvia”.