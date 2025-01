Dois veículos com placas iguais avistados em frente ao hotel Taj em Mumbai, polícia inicia investigação

Dois carros foram vistos circulando nas estradas do sul de Mumbai com placas idênticas na segunda-feira, o que levou a uma investigação policial. O estranho incidente veio à tona depois que o proprietário de um carro Ertiga, Sakir Ali, se deparou com outro veículo (do mesmo modelo, cor e matrícula) ao passar pelo India Gate.

“Quando ia deixar meu cliente, vi outro carro com a mesma placa. O dono do carro com a mesma placa tentou fugir quando me aproximei dele. A polícia de trânsito o pegou… Eu também já havia reclamado disso antes, mas nenhuma providência foi tomada”, disse.

O residente de Nariman Point é o proprietário original de um carro Ertiga com placa MH01 EE 2388. Ambos os carros foram levados para a delegacia de polícia de Colaba depois que Ali denunciou o outro veículo. Segundo a polícia, o outro carro alterou deliberadamente seus dados de registro após não conseguir pagar um empréstimo.

“O incidente veio à tona por volta das 12h30, quando alguém observou que dois veículos esportivos estavam estacionados próximos um do outro em frente ao hotel, após o que a polícia de trânsito foi informada. qual deles foi falsificado”, confirmou um policial.

Durante a investigação, descobriu-se que Prasad Kadam, morador de Seawoods, na vizinha Navi Mumbai, havia feito alterações intencionalmente na placa de seu carro. Ele fez isso depois de pegar um empréstimo de carro com Chola Mandlam e não ter conseguido pagar o valor.

A polícia de Colaba disse que uma investigação sobre o assunto ainda estava em andamento. As autoridades acrescentaram que as declarações dos motoristas estavam sendo registradas e que ações adicionais seriam tomadas com base nos detalhes fornecidos.

(Com contribuições de agências)

Fonte