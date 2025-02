Não apenas a batalha pelas laranjas: a procissão histórica com o encantador Mugnaia, o general e o brilhante pessoal geral, o grande chanceler substituto, muitos grupos de convidados, os feijões verdes tradicionais e muito mais são esperados em Ivrea.

O Carnaval Ivrea é um banquete que tem suas raízes na lenda de uma rebelião popular contra um tirano. A batalha entre laranjas a pé e laranjas nos carros é o coração deste evento que une a cidade por mais de oito séculos em uma extraordinária celebração de liberdade, tradição e espírito comunitário, que atrai centenas de pessoas de todo o mundo todos os anos todos os anos . Segundo a lenda, o gesto heróico da Violetta, filha de um Miller, que libertou o Epurso da Tyniania, estava se rebelde no primeiro primeiro nocntis imposto pelo Barão. A famosa batalha pelas laranjas lembra essa revolta lendária: as pessoas são representadas por equipes de laranjas a pé que lutam – sem nenhuma proteção – contra os soldados do tirano colocado em tanques puxados por cavalos, usando proteções e máscaras lembram -se no velho velho armadura. Todos podem participar e se inscrever em uma das nove equipes a pé ou para um carro de batalha a jato. Puxar as laranjas tem um valor simbólico, mas também é puro Goliardia: um aperto de mão, depois de uma “cabeça cada”, sanciona a paz.

O evento é um concentrado de entusiasmo e lealdade. Não é incomum ver os oponentes dar sua mão como um sinal de respeito e reconhecer a capacidade e a coragem dos outros. Além de interpretar uma grande dramatização, o carnaval também é uma lição extraordinária da educação do cidadão: milhares de pessoas viajam pacificamente na praça para celebrar um banquete de liberdade, em um clima competitivo, como o da batalha das laranjas, em conforme as regras que não estão escritas. Um bom exemplo de civilização que a cidade pode se gabar de orgulhosamente e “defender”.