Domingo em Mara Venier Alla Ariston? Um triunfo que o deixa sem palavras: aqui está …

Klaus Davi 19 de fevereiro de 2025

Oferecemos a você “Tele … eu recomendo”, a coluna Klaus Davi dedicada à tela pequena

Quem sobe (domingo em – Rai 1)

“Sunday in” Post Sanremo Live de Ariston é uma garantia. A parte sempre foi uma estrela, mas o comportamento de Mara Venier é uma garantia de controvérsia, debates e até entretenimento saudável.

No domingo, o histórico RAI 1 -Container foi de 41% na primeira parte, 44% no segundo e 34,4% no terceiro, acima do ano passado, quando é 38,5%, 40,5% e 34, respectivamente, respectivamente, respectivamente 9 % marcado.





Picos de 47,9% de participação e 6.065.776 espectadores quando Giorgia e Samual Parodi, a criança “tuttologista Van Sanremo” estavam no palco. As controvérsias e os muitos jovens cantores presentes também ofereceram a oportunidade, com uma média geralmente menos de 15% de participação nos meninos, para também alcançar o público do milênio e da geração Z com picos de 45% entre os adolescentes, de acordo com dados OmnicommediaGroup. Desnecessário dizer que Big como Sarah Toscano, Kolors, Irama e Elodie de Venier deram a pescar na bacia de amigos, diretamente concorrente no domingo.