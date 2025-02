Domingo, Frost chegará na região de Voronezh a 16 graus

Nos fins de semana, geadas fracas na região de Voronezh serão substituídas por Severus. O nevoeiro é esperado na sexta -feira. Nos três dias seguintes, os analistas meteorológicos prometem precipitação na forma de neve. A hora da região de 14 de fevereiro determinará o ensino médio e 15 de fevereiro – um ciclone. Isso foi anunciado pelo Centro Hidromteteorológico de Voronezh.

Hoje sexta -feira, 14 de fevereirono território da região da nuvem com clareiras. Durante o dia sem precipitação significativa. Em alguns lugares, neblina. Sudoeste do vento 7-12 m / s. A temperatura da tarde é de 1 a 6 ° de geada.

Em Voronezh, nublado com clareiras. Sem precipitação. De manhã nevoeiro. Sudoeste do vento 7-12 m / s. A temperatura da tarde é de 1 a 3 ° Frost.

Sábado, 15 de fevereiroNa região de Voronezh, nublado. À noite, neve pesada em alguns lugares, neve leve durante o dia. Noroeste 8-13 m / s. A temperatura à noite é de 7-12 ° a geada, durante o dia 2-7 ° de geada.

Em Voronezh, nublado. Neve moderada à noite e dia. A temperatura à noite é de 7 a 9 ° de geada, durante o dia de 2 a 4 °.

Domingo 16 de fevereirono território da região da nuvem. À noite e à tarde, em alguns locais de neve leve. Northwestern Wind 7-12 m / s. A temperatura à noite é de 11 a 16 ° de geada, no gel de 6 a 11 ° à tarde.

Em Voronezh, à noite e no dia, neve leve. A temperatura da noite 12-14 ° Frost, durante o dia 7-9 ° Frost.

O dia mais quente de 14 de fevereiro Foi observado em 2002 e depois registrado 4,7 ° acima de zero. A temperatura mínima do ar de 14 de fevereiro foi em 1976: o termômetro mostrou uma geada de 28,4 °.