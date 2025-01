Dona de casa de Kerala assassinada, polícia suspeita de contato nas redes sociais – Kerala News

Uma mulher de 30 anos foi assassinada na terça-feira dentro de sua casa na área de Venjaramoodu em Thiruvananthapuram, Kerala. A vítima, identificada como Athira, era esposa de um padre que trabalhava em um templo próximo e deixou seu filho de oito anos, disse a polícia.

Após receber informações, as autoridades correram ao local e descobriram o corpo de Athira com um corte profundo no pescoço. “O agressor a esfaqueou na lateral do pescoço e depois arrastou a faca, cortando sua veia jugular”, disse um policial da delegacia de polícia de Kadinamkulam. Eles foram informados do incidente por volta das 11h30, embora se acredite que o assassinato tenha ocorrido logo depois que seu marido saiu para o templo, às 5h.

A polícia suspeita que um jovem de Ernakulam, com quem Athira fez amizade através de uma plataforma de mídia social, possa ser o responsável pelo crime. Os investigadores revelaram que os dois mantinham contato há algum tempo e que o homem visitou a casa dela depois que o marido saiu para trabalhar. Após cometer o crime, o suspeito fugiu na scooter de Athira.

A ausência de câmeras CCTV na área circundante complicou os esforços para localizar o agressor. As autoridades estão investigando intensamente o caso para localizar e prender o suspeito.