Dona de casa é um insulto? Só para homens estúpidos

Annalisa Terranova 18 de janeiro de 2025

Segundo alguns linguistas, a fala áspera é útil para a identificação masculina e o uso de estereótipos antifeministas é funcional para o “patriarcado”. Agora sabemos que a língua é produto de uma cultura e de uma mentalidade, que evolui lentamente e reflecte julgamentos e preconceitos. Em suma, é um produto histórico e quando um termo é ‘amaldiçoado’, torna-se indizível ou é discriminado como um insulto, é bom perguntarmo-nos porquê. Nesse sentido, a expressão usada pelo radical Silvio Viale (o ginecologista que conhece bem as polêmicas sobre o aborto e a pílula Ru486) contra alguns vereadores da Câmara Municipal de Turim tem causado discussão: “Volte para as donas de casa, você tem o trabalho errado ». Sem dúvida, Viale pretendia com esta expressão denegrir o trabalho político dos seus colegas. E ele certamente não é o único. Aconteceu comigo também, por atraso no trabalho (acontece com quem faz trabalho duplo, os remunerados e os que estão em casa) ouvir alguém me dizer: “Você está atrasado porque estava jogando as batatas?”

E aqui, se quisermos, a discriminação é duplicada porque se refere não só ao trabalho doméstico, mas também ao cozinhar, ficar junto ao fogão e cozinhar alimentos estragados como as batatas. Hoje em dia leio comentários nas redes sociais que não são propriamente simpáticos para com as mulheres de direita – incluindo eu – como “volte a limpar” ou “volte a mexer o molho”. Talvez escrito por mulheres ressentidas. Portanto, vale a pena pensar em como o trabalho doméstico, ser dona de casa, na mentalidade feminista, tornou-se primeiro humilhante e degradante para as mulheres, e depois tornou-se até um insulto. Quando penso na sabedoria da minha mãe em manter a casa arrumada, quando penso no quanto sinto falta de não poder ligar para ela para pedir conselhos aparentemente desnecessários (quanto tempo dura essa comida, como tirar aquela mancha, apagar) e pensar em como ele era informado, aberto e intelectualmente ativo, apesar de eu mexer o molho todos os dias. Eu me rebelo contra a ideia de que “dona de casa” possa se tornar um insulto sexista.

Se recuarmos no tempo, sabemos que na raiz desta desvalorização do trabalho doméstico das mulheres está o medo da emancipação pregado por Marx e Engels: se uma mulher não faz parte da classe trabalhadora ela é inútil, improdutiva e não alcançada. – assim como sabemos também que há algumas décadas se discutia se ser dona de casa poderia ser um privilégio, ter condições de não trabalhar, ou seja, cuidar da casa e do tempo. Então, comparado ao melaço politicamente correto, pode-se ocasionalmente encontrar inesperadamente o elogio da dona de casa abusada, na transformação do ponto de vista: quem cuida do espaço ao seu redor não é um escravo, mas uma pessoa que é um ” doce.”

Há algum tempo, o jornal Il Foglio noticiou a entrevista do escritor francês Claude Habib ao Le Figaro sobre o seu último livro ‘O privado não é político’. Aqui está uma passagem esclarecedora: «Existem diferentes fases na vida de uma mulher. Primeiro vem a era da coqueteria: a hora das roupas e da maquiagem. Mais tarde, o lar torna-se o centro da expressão narcisista. Balzac explica isso melhor do que eu em seu romance O Lírio do Vale.

A essência de Madame de Mortsauf está presente em todos os lugares: nas decorações, nos tecidos, nos buquês. A casa é a sua emanação. Balzac mostra a projeção de uma mulher em seu espaço – claro que não todas as mulheres, nem em qualquer idade e nem as mais pobres. Mas se a mulher tem o poder para isso, ela gosta de inculcar o seu estilo, de criar um pouco de beleza ao seu redor, que também pode ser uma beleza bagunçada. O lar é uma expressão pessoal. As feministas não querem imaginar esta necessidade nem reconhecer este prazer. O primeiro efeito do feminismo é importar e alimentar conflitos internos. Assim como a felicidade no amor, a doçura do lar é um tema extremamente suspeito, porque a felicidade desmobiliza. Criar um arco ao seu redor, criar um lugar de vida, de confiança, de intimidade é o oposto de um movimento de rebelião.” São as reações contracorrentes que às vezes destroem um preconceito.