Nas negociações separadas, o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau e o presidente mexicano Claudia Sheinbaum concordaram com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, param as tarifas planejadas por pelo menos um mês. As tarifas de Trump contra a China ainda estão programadas para entrar em vigor na terça -feira.

Os funcionários da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos receberam instruções para permanecer fora da sede da agência em Washington, depois que o bilionário Elon Musk anunciou que o presidente Trump concordou em fechar a agência. O Departamento de Eficiência do Governo da Musk recebeu ampla liberdade para investigar o governo federal.

A Coalizão Union está exigindo impedir que Doge acesse o sistema de pagamento do Tesouro

Uma coalizão do sindicato está exigindo bloquear a operação de redução de custos do bilionário Elon Musk para acessar o sistema de pagamento de tesouros altamente sensível que gerencia o Seguro Social, o Medicaid e outras operações do governo.

O processo movido no Tribunal Federal em Washington argumenta que os funcionários da Musk estão usando o sistema em violação de várias leis de privacidade e outros estatutos que governam que podem acessar a rede.

“Conceder às pessoas afiliadas a duxos, acesso completo, contínuo e contínuo a essas informações por um período não perpilizado de tempo significa que os aposentados, contribuintes, funcionários federais, empresas e outras pessoas de todas as áreas da vida não têm garantia de que suas informações receberão o A proteção que a lei federal oferece “alega a demanda, buscando uma ordem de restrição que os mantenha fora do sistema.

No Capitólio, os republicanos enfrentam perguntas sobre Trump e Muncados

O Republicano No. 2 do Senado está bem com o Tribunal da USAID. Mas outros não são tão seguros.

“Acho que é apropriado para o presidente e o governo quer responsabilizá -los e garantir que o dinheiro dos contribuintes seja sabiamente usado”, o senador John Barrasso de Wyoming, o chicote republicano.

Mas outro republicano que deixa a reunião semanal de liderança queria mais informações sobre a capacidade de Musk de simplesmente se mudar para agências governamentais e desfazer o financiamento que já foi aprovado pelo Congresso.

“O que aconteceu nas últimas 48 horas, ainda estou tentando descobrir o que é o fato e a ficção”, disse o senador James Lankford, de Oklahoma.

Lankford disse que, enquanto o Congresso aprova o financiamento federal, o governo Trump tem o direito de “parar” de vários programas. Ele foi crítico com a USAID e disse que era um “desastre” há algum tempo.

A base de força espacial Buckley no Colorado atuará como uma área de preparação para aplicação de imigração

O representante americano Jason Crow visitou a base em Aurora, Colorado, onde as autoridades lhe disseram que a instalação será usada como uma base de operações para agências federais de conformidade com imigração, mas não como um centro de detenção para imigrantes nos Estados Unidos ilegalmente

“Eu me apresentei hoje, comecei a vasculhar como gosto de fazer e descobri que, de fato, a instalação está sendo usada para operações de segurança nacional, para operações de gelo”, disse Crow, um democrata, enquanto estava em frente à base e sua varredura de grama seca e arrastada pelo vento.

Na semana passada, funcionários do Departamento de Defesa disseram que a base seria usada para processar imigrantes, o que causou preocupação com os líderes eleitos. A visita de Crow à base na segunda -feira não apresentou nenhum sinal de que os migrantes seriam alojados lá, como Cunas, disse ele.

Durante a campanha presidencial, Trump disse que Aurora foi invadida por uma gangue criminosa na Venezuela e usou a retórica para levar para casa seu plano de deportação em massa. As autoridades de Aurora disseram que as declarações de Trump foram exageradas.

O legislador republicano se junta aos democratas para chamar o congelamento de ajuda externa

O senador republicano Bill Cassidy se tornou o primeiro entre seu partido a chamar publicamente o impacto que a ajuda externa de Trump está causando em programas como o plano de emergência do presidente para o alívio da AIDS ou da Pepfar.

Em uma publicação sobre redes sociais, Cassidy, um médico se transformou em político, disse que é informado de uma isenção emitida pelo governo na semana passada para garantir que a ajuda humanitária não seja afetada ainda está interrompendo o programa no campo.