Donald Trump acende o inspetor da USAID Paul Martin: Relatórios

A Casa Branca disparou na terça -feira ao inspetor -geral da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Paul Martin, um dia depois que seu escritório publicou um relatório crítico do esforço do presidente Donald Trump para eliminar a agência, ele relatou que o que o Reuters

No e -mail, enviado por Trent Morse, Martin foi informado de que seu cargo como o inspetor da USAID foi demitido “em vigor imediatamente”, disse a Reuters email. No entanto, nenhuma razão específica foi mencionada.

No início da segunda -feira, o USAID IG Office publicou um relatório que diz que a mudança do governo Trump para desmantelar a USAID paralisou sua capacidade de fazer uma supervisão inacreditável de ajuda no valor de US $ 8,2 bilhões.