Donald Trump alerta o Hamas: “O inferno irá explodir se os reféns em Gaza não forem libertados”

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, alertou que “o inferno irá explodir no Médio Oriente” se os reféns detidos pelo Hamas não forem libertados antes do dia da tomada de posse.

Trump não detalhou quais ações ele poderá tomar se os cativos não forem libertados quando ele assumir o cargo.

As autoridades afirmam que cerca de 100 reféns, incluindo alguns americanos, que foram capturados em 7 de outubro de 2023, permanecem cativos em Gaza, embora acreditem que muitos deles possam ter morrido no cativeiro.

Leia também | Enquanto Trump pretende adquirir o Canadá, Joe Biden chama Justin Trudeau de ‘amigo’

“O inferno vai explodir. “Se esses reféns não voltarem, não quero prejudicar a sua negociação, se eles não voltarem quando eu assumir o cargo, todo o inferno irá explodir no Oriente Médio”, disse Trump a repórteres em uma conferência de imprensa. coletiva de imprensa. em Mar-a-Lago, Flórida.

Trump tomará posse em 20 de janeiro como o 47º presidente dos Estados Unidos.

Ele estava respondendo a uma pergunta sobre o andamento das negociações com o Hamas sobre a libertação dos reféns americanos. O seu enviado especial para o Médio Oriente, Steven Charles Witkoff, que acabou de regressar da região, disse aos jornalistas que estão à beira disso.

Leia também | Explosão do Tesla Cybertruck: soldado dos EUA usou ChatGPT para planejar ataque, diz a polícia

“Acho que estivemos à beira disso. Não quero discutir o que atrasou, não adianta ser negativo de forma alguma. Mas penso que é o presidente, a sua estatura, o que ele diz que espera, as linhas vermelhas que estabeleceu, que estão a impulsionar esta negociação”, disse Witkoff.

Observando que estão a fazer muitos progressos, disse: “Não quero dizer muito porque penso que estão a fazer um trabalho muito bom em Doha. Parto amanhã para voltar para Doha. Mas acho que fizemos grandes progressos e tenho muita esperança de que até a posse teremos algumas coisas boas para anunciar em nome do presidente.”

Leia também | O documentário Amazon de Melania Trump terá participações especiais de Barron e Donald Trump

“Na verdade, penso que estamos a trabalhar juntos de uma forma muito boa, mas é o presidente, a sua reputação, as coisas que ele disse que estão a impulsionar esta negociação. Esperamos que tudo dê certo e salvemos algumas vidas”, disse Witkoff.

As negociações entre o Hamas e Israel estão em curso no Qatar, e esta semana o Hamas nomeou 34 reféns em Gaza, incluindo dois cidadãos norte-americanos com dupla nacionalidade, que estaria disposto a libertar num acordo de cessar-fogo, informou a Rádio Pública Nacional.

Trump, em resposta a uma pergunta, alertou o Hamas para libertar todos os reféns até 20 de janeiro.

“Não será bom para o Hamas e, francamente, não será bom para ninguém. Todo o inferno vai explodir. Não preciso dizer mais nada, mas é isso. Eles deveriam ter sido devolvidos há muito tempo; Eles nunca deveriam tê-los levado. Nunca deveria ter havido o ataque de 7 de Outubro. As pessoas esquecem, mas houve e muita gente morreu”, afirmou.

Leia também | O documentário Amazon de Melania Trump terá participações especiais de Barron e Donald Trump

“Eles não são mais reféns. Tenho pessoas de Israel e de outros me ligando, implorando para que eu vá; Também tínhamos lá pessoas dos Estados Unidos, só para vocês saberem. Eles têm alguns supostos reféns dos Estados Unidos, mas tive mães que vieram me ver e pais chorando: posso recuperar o corpo do filho deles? Posso recuperar o corpo da sua filha? disse.

“Aquela linda garota onde colocaram ela no carro, puxaram ela pelo rabo de cavalo e jogaram ela dentro do carro como se ela fosse um saco de batatas. Eu disse, o que aconteceu com ele? Senhor, ela está morta. Como uma linda garota de 19 ou 20 anos. A forma como a trataram”, disse ele enquanto aplaudiu o seu enviado especial pelos progressos alcançados até agora.

“Eu digo isso, não quero prejudicar a negociação. “Se o acordo não for concluído antes de eu assumir o cargo, o que será daqui a duas semanas, o inferno irá explodir no Médio Oriente”, disse Trump.