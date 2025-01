Donald Trump apela para cancelar sua sentença no caso de silêncio do silêncio

O Ministério Público do Distrito de Manhattan, que processou o caso, terá a oportunidade de responder em documentos judiciais. Uma mensagem procurando comentários foi deixada no escritório na quarta -feira.

Trump contratou uma nova equipe jurídica da empresa Sullivan & Cromwell LLP para lidar com o apelo, liderado pelo co -presidente da empresa Robert J. Giuffra Jr.

Giuffra e outros quatro advogados de sua empresa intervieram depois que o presidente treinou seus dois principais advogados de defesa, Todd Blanche e Emil Bove, para as principais posições do Departamento de Justiça de seu governo.

“O apelo do presidente Donald J. Trump é importante para o estado de direito, a reputação de Nova York como um centro de negócios e negócios jurídicos globais, bem como para a presidência e todos os funcionários públicos”, disse Giuffra em comunicado fornecido por um porta -voz de Trump. “O uso indevido do direito penal do DA de Manhattan para buscar o presidente Trump estabelece um precedente perigoso, e esperamos que o caso seja demitido no apelo”.